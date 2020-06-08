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Aylık kiralama yüzde 60 arttı

Giriş Tarihi: 8.6.2020 ABONE OL
Aylık kiralama yüzde 60 arttı
Pandemiyle birlikte araç kiralama şirketleri toplu taşıma ve şehirlerarası ulaşıma alternatif oldu. Haftalık ve aylık kiralamaya olan talep yüzde 60 artış gösterdi. Değişen ulaşım alışkanlıkları ve yeni kiralama trendlerini değerlendiren Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, "Minibüs ve SUV araç kiralamalarında ciddi artışlar yaşandı. İnsanlar ailece seyahatlerini araç kiralamaya yönlendirdi. Bavul ve kişi sayısı, bu araç ihtiyacını ortaya çıkardı" dedi. Pandemi döneminde birçok yeni uygulamayı devreye aldıklarını vurgulayan Tangün, şöyle devam etti: "Türkiye'de ilk kez uygulanan bir sistemle, müşterinin ayağına dezenfekte edilmiş araçları götürdük. Adresine teslim ettik ve tekrar adresinden aldık. Bununla birlikte, haftalık ve aylık özel kiralama paketleri hazırladık. Enterprise global tarafta, bizim burada yaptıklarımızı çok beğendi. Şimdi, 15 Haziran'da 95 ülkeye birden önemli bir sunum yapacağız."
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Aylık kiralama yüzde 60 arttı
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