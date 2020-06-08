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Bakan Dönmez duyurdu: Maden işçilerine yapılan bugün başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İstihdamı ve üretimi artırmak için yer altı maden işçilerine yapılan destek ödemelerine bugün itibariyle başladık" dedi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 8.6.2020 17:11 Son Güncelleme: 8.6.2020 17:26 ABONE OL
Bakan Dönmez duyurdu: Maden işçilerine yapılan destek ödemeleri bugün başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İstihdamı ve üretimi artırmak için yer altı maden işçilerine yapılan destek ödemelerine bugün itibariyle başladık" dedi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstihdamı ve üretimi artırmak için yer altı maden işçilerine yapılan destek ödemelerine bugün itibarıyla başladık. Yılda yaklaşık 10 bin yer altı madencimiz için belirtilen şartları yerine getiren işletmelere toplamda 350 milyon liralık destek ödemesi yapacağız."

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Bakan Dönmez duyurdu: Maden işçilerine yapılan destek ödemeleri bugün başladı
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