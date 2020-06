Üretim çarkları tam gaz dönüyor

Virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini yavaşlatan fabrikalarda, 1 Haziran'dan itibaren çarklar daha hızlı dönmeye başladı. SABAH Türkiye'nin iki büyük sanayi şehri Sakarya ve Kocaeli'nde yaptığı fabrika ziyaretleriyle Türk ekonomisnin baş rol oyuncuları otomotiv ve tekstildeki yoğun mesaileri yerinde gördü. Beş fabrikasında dünya moda devlerine üretim yapan Talu Tekstil'in patronu ve İTKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "Üretime kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazirana hızlı başladık. Avrupa'dan yoğun siparişler alıyoruz. Bu ay Malatya'da yeni fabrikamızı devreye alacağız" dedi. Kibar Holding ve Güney Koreli Seoyon E-Hwa ortaklığı ile kurulan Assan Hanil'in Genel Müdürü Atacan Güner ise "Yüzde 70'lerde olan kapasite kullanım oranlarımız her geçen gün artıyor. Sektör, eylülde yüzde 90-95 seviyelerini bekliyor" diye konuştu.



TALU YENİ FABRİKA İÇİN GÜN SAYIYOR

Dünyayı etkisi altına alan salgından en çok etkilenen sektörlerden biri tekstil ve hazır giyim oldu. Bir anda salgının Avrupa ve Amerika'ya ulaşmasıyla tüm mağazaların kepenk indirmesi Türk tekstilciler için zorlu bir süreç başlattı. Ancak tekstilciler, yaşadıkları şoku çabuk atlattı. Sektördeki gelişmeleri konuşmak için Sakarya 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iki fabrikasıyla sektörde amiral konumda olan Talu Tekstil'i ziyaret ettik. Nisanda faaliyetlerini durdurarak sadece maske üreten şirketin tüm fabrikaları şu sıralar üretime tam gaz devam ediyor. "Avrupa'da mağazaların açılmasıyla birlikte talepler ciddi anlamda arttı. Kapasitelerimiz de hızla artıyor" diyen Talu Tekstil'in patronu Mustafa Gültepe, şöyle devam etti: "Kapasitemiz bu ay yüzde 70'leri bulur. Üretim takvimimiz netleşti. Eylülden sonra siparişlerin çok daha artacak."



YENİ FABRİKASINI AÇACAK

Artan siparişlere yetişebilmek için geçen yıl Adapazarı'nda üçüncü fabrikasını açan Talu Tekstil, virüs sürecine rağmen yatırımlarına ara vermedi. Malatya'da 20 bin metrekarelik kapalı alana sahip dev bir fabrika kuran şirket, eski fabrikasından ay sonunda buraya tşınarak üretim kapasitesini yüzde 30 artıracak. Gültepe, "Virüs var diye durma lüksümüz yok. Yatırımlarımız artarak devam edecek" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu tüm kurallara harfiyen uyan şirket, bant sisteminde yan yana olan çalışma düzenini arka arkaya olarak değiştirmiş. Yemekhanelerde de masalar arasındaki mesafeler açılmış, yemek süresi uzatılmış. Ateş ölçümü ve maske ise artık her yerde olduğu gibi zorunluluk olmuş...







ÜRETEN TÜRKİYE DAHA GÜÇLÜ

Üretimin tamamını ihracat yoluyla satan şirket, toplam 155 ülkeye ürün gönderiyor. Virüs öncesinde global firmalara günde 1 milyona yakın ürün üreten Talu Tekstil, ağustosta yeniden bu seviyelerde üretim yapma hedefiyle çalışıyor. 2.500 kişiye istihdam sağladıklarını söyleyen Mustafa Gültepe, "Durmak yok, üretime devam. Sonuçta biz üreticiyiz, ülkemiz üretimle kalkınacak. Biz sanayiciler olarak devletimizin desteğiyle üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi. Virüsle mücadelede Türkiye'nin ortaya koyduğu başarılı performansın tekstil sektörüne de olumlu yansıdığını söyleyen Gültepe, "Ülkemiz en güçlü alternatif olarak öne çıkıyor. Artık elimiz daha güçlü. Türkiye sağlam tedarikçi konumunu pekiştirdi."



ASSAN HANİL ÜÇ VARDİYA ÇALIŞIYOR

Bir aylık moladan sonra 20 Nisan'da üretimine kaldığı yerden devam eden Assan Hanil, kısa sürede kapasite kullanım oranlarını yüzde 70'lere kadar çıkarmayı başardı. Üçü Kocaeli, biri Bursa ve diğeri de Aksaray'da olmak üzere toplam beş fabrikasında faaliyet gösteren şirketin Kocaeli Ali Kahya'da bulunan fabrikasında görüştüğümüz Genel Müdür Atacan Güner, "Üç vardiya çalışıyoruz. Stoka üretim yapmıyoruz. Sektör eylülde yüzde 90-95 seviyelerine dönmeyi öngörüyor" diye konuştu.



EYLÜLDE SIÇRAMA BEKLENİYOR

Başta Hyundai, Ford ve Mercedes olmak üzere Toyota, Karsan, Isuzu, Honda gibi firmalara da üretim yapan şirket, iç piyasa ağırlıklı çalışıyor. Yılda 190 milyon euro ciro yapan şirketin ürün tedarik ettiği firmaların tamamı ise en büyük ihracatçılardan. Bu firmaların ana pazarı ise Avrupa. Bu nedenle şirketin cirosunun yüzde 90'ı dolaylı ihracattan geliyor. Sektörde asıl ivmelenmenin Avrupa pazarının açılmasıyla sağlanacağını söyleyen Güner, "Haziranda pazarın yüzde 70-75 satış temposuna geri döneceği öngörüsü var. 3-4 ayda pazar eski temposuna gelir diye bekliyoruz. O da eylül ayını işaret ediyor."



AVRUPA'DA FABRİKA KURACAK

Şirketin yurtdışı yatırım için geçen yıl başlattığı süreç devam ediyor. Ana odaklarının Batı Avrupa olduğunu söyleyen Güner, "Almanya, Çekya ve Polonya'da yatırım arayışımız sürüyor. Sıfırdan yatırım olursa da Macaristan'ı düşünüyoruz. Kriz döneminde birçok fırsat çıkacaktır. Yıl sonuna kadar süreci yapılandırmış oluruz. 40 milyon euroluk bir yatrımla bir şirketin en az yüzde 50 hissesini satın almak istiyoruz."



DESTEKLE SATIŞLAR İKİ KAT ARTACAK

Tekstil ve havacılıktan sonra bu krizden en fazla etkilenen sektör olmalarına rağmen hızla toparlandıklarını söyleyen Atacan Güner, kamu bankalarının otomotiv sektörüne yönelik verdiği kredi desteğinin sektör için çok önemli olduğunu anlattı. Atılan bu adımın sektöre yansımasının çok hızlı olacağı tahmininde bulunan Güner, şunları kaydetti: "Otomotiv ihracatın lokomotifi konumunda. Buraya verilecek her türlü destek istihdamın korunması açısından da büyük önem taşıyor. Söz konusu destekle birlikte satışların iki katına çıkmasını bekliyoruz. Bizim için de satışların artması çok önemli."

THY’den son dakika ‘bilet değişikliği’ duyurusu!

Tekirdağ’daki yazlıklara talep patlaması! Yazlık fiyatlarında yüzde 30 artış!

Son dakika haberi: Emekli temmuz zammı netleşiyor! 2020 SSK - BağKur emekli temmuz zammı ne kadar olacak?