SON DAKİKA HABERİ: Bakan Pekcan'dan kritik vergi istisnası açıklaması!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihtisas serbest bölgeleri modelini hayata geçirdiklerini belirterek, bu bölgeleri kuracak işletici şirketlere yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği vereceklerini bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Ar-Ge ve teknoloji içeriği yoğun, yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimi ve ihracatını artırmaya yönelik "İhtisas Serbest Bölgesi" modelini hayata geçirdiklerini belirtti.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunacaklarını ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu bölgeleri kuracak olan işletici şirketlere de yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği vereceğiz. İhtisas serbest bölgelerinde sağlanacak teşvik ve desteklerin ülkemizin genç ve nitelikli iş gücü, uygun altyapı ve lojistik avantajları ile birlikte uluslararası yatırımcıları çekmede önemli katkı sağlamasını hedefliyoruz. Bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkanları ile donatılacak ihtisas serbest bölgelerimizin hedeflediği ilk sektörü bilişim sektörü olarak belirledik ve bu amaçla İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'ni kurduk. Ülkemizde hizmet sektörlerinin özellikle yazılım ve oyun geliştirme boyutuyla önemli bir ivme kazandığı şu günlerde, sektörde oluşan dinamizmi, ihtisas serbest bölgeleri modeli ile daha da ivmelendirmeyi amaçlıyoruz."

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