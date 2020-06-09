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| ()'den yolculara önemli uyarı

()'den uçuş yapacak yolculara ilişkin açıklaması geldi. İç hat uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları, yolcularının uçuşlarından 3 saat önce havalimanına gelmeleri konusunda uyardı. THY konuyla ilgili, "Check-in işlemlerinin, iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sona ereceğini lütfen unutmayın. Sağlıklı ve keyifli uçuşlar dileriz" dedi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 9.6.2020 15:37 Son Güncelleme: 9.6.2020 15:42 ABONE OL
Son dakika | Türk Hava Yolları THY'den yolculara önemli uyarı

Son dakika haberi: 1 Haziran'dan itibaren havacılıkta da normalleşme başlarken Türk Hava Yolları, yolcularının uçuşlarından 3 saat önce havalimanına gelmeleri konusunda uyardı.

EN AZ 3 SAAT ÖNCE TERMİNALE GELMELERİ ÖNERİLMEKTEDİR

Konuyla ilgili olarak yolcularına bilgilendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları, "Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir. Check-in işlemlerinin, iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sona ereceğini lütfen unutmayın. Sağlıklı ve keyifli uçuşlar dileriz" uyarısında bulundu.

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Son dakika | Türk Hava Yolları (THY)'den yolculara önemli uyarı
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