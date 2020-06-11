Emeklilik Sistemi nedir? Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ne zaman, hangi tarihte yürürlüğe girecek?

2.5 ay sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte pek çok yasağın kalkmasının ardından öte yandan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilgili detaylar açıklandı. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yeniden yapılandırılmış hali olan Emeklilik Sistemi nedir? Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ne zaman yürürlüğe girecek?

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR, NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yeniden yapılandırılmış hali olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından TES ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, ne zaman yürürlüğe gireceğine dair detayları da verdi.

İşte Emeklilik Sistemi ile ilgili tüm detaylar!