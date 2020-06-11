Kıdem tazminatı sistemi değişiyor! Tamamlayıcı emeklilik sistemine göre kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?

Başkan Erdoğan'ın daha önce açıkladığı tamamlayıcı emeklilik sistemi, kıdem tazminatı konusunda da yeni bir dönemin başlamasına neden olacak. Bu sistemde işçilerin kazanılmış haklarının korunması hedeflenirken, çalışmaların ise başlandığı belirtildi. Tamamlayıcı emeklilik sisteminin yasalaşması ile birlikte, çalışanın brüt ücretinin yüzde 3'ü her ay emeklilik hesabına aktarılacak. İşte tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili detaylar...

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni bir dönemi başlatması beklenen tamamlayıcı emeklilik sistemi, yasalaşması dâhilinde çalışanın brüt ücretinin yüzde 3'ü her ay tamamlayıcı emeklilik sistemi hesabına aktarılacak. İşverenden ne kadar kesinti yapılacağı şu anda belli değilken, hükümet bu noktada işverenin yükünü arttırmayacak bir çözüm yolu bulma arayışında. Peki, tamamlayıcı emeklilik sistemine göre, kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak İşte detaylar…

TAMAMLAYACI EMEKLİLİK SİSTEMİNE GÖRE KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANACAK?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı tamamlayıcı emeklilik modeliyle, kıdem tazminatı konusunda da yeni bir dönem başlayacak. Peki, bu yeni dönemde tamamlayıcı emeklilik sistemine göre kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?

İşte detaylar…