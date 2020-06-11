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| Bakan duyurdu: Tarifeli yurt dışı uçuşları başlıyor

haberi: Türkiye corona virüs sonrası için normalleşme adımlarını tek tek hayata geçiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoglu, "Yurt dışı uçuşlar kontrollü başlatılmış olup itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır" dedi.

Giriş Tarihi: 11.6.2020 10:21 Son Güncelleme: 11.6.2020 10:32 ABONE OL
Son dakika | Bakan duyurdu: Tarifeli yurt dışı uçuşları başlıyor

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoglu, "Yurt dışı uçuşlar kontrollü başlatılmış olup 15 Haziran itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır" dedi." dedi.

İLK UÇUŞ BUGÜN YAPILDI

Türk Hava Yolları, bugün Almanya'nın Duseldorf, Münih ve Frankfurt, İngiltere'nin başkenti Londra'ya ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a tarifeli uçuş başlattı. Bu kapsamda ilk uçuş saat 08.20'de İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'nın Düseldorf şehrine yapıldı.

Seferlerin başlamasıyla birlikte günler öncesinden bilet alan yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Güvenlik noktalarında termal kameraların önünden geçerek, Dış Hatlar Gidiş Terminaline giriş yapan yolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak, bilet ve bagaj işlemlerini gerçekleştirdi. Bilet işlemlerinin ardından yolcular, pasaporttan geçerek uçaklara yöneldi.

Son dakika: İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşları bugün başladı!

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Son dakika | Bakan duyurdu: Tarifeli yurt dışı uçuşları başlıyor
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