200 milyonluk TechOne Fonu hazır

TechOne Girişim Sermayesi Fonu, Türkiye'den küresel pazarlara açılma potansiyeli olan teknoloji girişimlerine 5 yıl içerisinde 200 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapmayı hedefliyor. Actus Portföy ve Tarvenn Ventures liderliğinde kurulan TechOne ile global pazarda rekabet edebilecek yüksek teknoloji üreten en az 50 erken aşama girişime yatırım yapılması planlanıyor. Yatırım yapılan girişimlere 30'dan fazla tam zamanlı profesyonel ile sermayenin yanında bilgi, tecrübe ve bağlantıları da sunacak olan TechOne Fonu, uluslararası bağlantıları ve tecrübesi ile Türkiye'den çıkan teknoloji girişimlerinin globaldeki başarı şansını arttırmayı hedefliyor.TechOne Fonu ile yapay zeka, robotik, medikal teknolojiler, ileri malzeme ve nesnelerin interneti alanları öncelikli olmak üzere sektör ayrımı olmadan erken aşama 50'den fazla teknoloji girişimine yatırım yapılacak. Yüksek teknoloji girişimlerinin özellikle global pazarlarda büyümelerine önem verilecek. Birçok farklı ülkede yatırım yapmış ve operasyon yürütmüş tecrübeli fon ekibi girişimlere her alanda destek vermeyi hedefliyor. Böylece girişimlerin hızlı bir şekilde ölçeklenmesi, devam yatırımlarına kolay erişmesi ve global başarı hikayeleri çıkarması sağlanacak.Türkiye'nin en büyük portföy yönetim şirketlerinden Actus Portföy ile son yıllarda yaptığı yatırımlar ile adından sıkça söz ettiren Tarvenn Ventures güçlerini TechOne için birleştirdi. Yönettiği portföy büyüklüğü 1.2 milyar TL'yi aşan ve bir Global Yatırım Holding iştiraki olan Actus Portföy, Türkiye'nin en büyük yerli sermayeye sahip portföy yönetim şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin ilk kurumsal girişim sermayesi fonu olan Logo Ventures'ın da kurucusu olan Actus, yönettiği özel sermaye fonları ile teknoloji yatırımlarından, enerji ve altyapı yatırımlarına kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyor.İstanbul merkezli uluslararası bir yatırım ve danışmanlık firması olan Tarvenn Ventures ise erken aşamadaki yenilikçi girişimlere yatırım yapmasına ek olarak, kurumsal yatırımcılara ve sermaye fonlarına stratejik danışmanlık hizmetleri sunuyor. Yaptığı yatırımlar ile sağlık, enerji, oyun, gıda, tarım, e-ticaret ve hizmet sektörlerinde geniş bir girişim portföyüne sahip olan Tarvenn Ventures, akıllı para modeli ile sermayenin yanında bilgi, tecrübe ve bağlantıları da girişimcilere sunuyor. TechOne Fonu'nun operasyonel ortağı olan Tarvenn, geniş ekibi ve uluslararası tecrübesi ile yatırım yapılan girişimlerin seçilmesi ve sonrasında hızlı şekilde büyümesine destek olacak.Türkiye'den çıkan global başarı hikayelerinin önümüzdeki yıllarda hızla artacağına inandığını belirten Tarvenn Ventures CEO'su ve TechOne Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk, "Yatırımcısı ve operasyonel ortağı olduğumuz TechOne ile girişim ekosistemine 200 milyon TL'nin üzerinde katkı sağlayacağız.Özellikle erken aşamadaki girişimlerin büyümek için sermayenin yanında bilgi ve tecrübeye önemli oranda ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Geniş ve tecrübeli ekimiz ile yatırım yaptığımız girişimleri ihtiyaç duydukları her alanda adeta bir takım arkadaşı olarak destekleyerek global başarı hikayeleri çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.