Yurtdışı uçuşları başladı

1 Haziran'da iç hat uçuşlarını başlatan Türkiye, çift yönlü olarak yurtdışı tarifeli seferlere başlayarak normalleşme dönemi adımlarına hız verdi. Dün Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan, alt markası Anadolu Jet ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yanı sıra Ankara'dan Almanya'nın Dusseldorf, Frankfurt, Berlin ve Münih şehirlerine, İngiltere'nin başkenti Londra ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a tarifeli seferlere başladı. Gerekli izinlerin alınmasıyla önümüzdeki günlerde Belçika, Fransa ve Avusturya'yı da kapsayacak şekilde diğer Avrupa ülkelerine de seferlerin başlatılacağı öğrenildi. THY, 19 Haziran'dan sonra Uzakdoğu ve ABD'deki birkaç noktaya da tarifeli seferler yapmayı planlıyor.Yolcular seferlerin tekrar başlamasından dolayı memnun olduklarını ifade etti:Burcu Zorlu: Almanya'da oturumum var. Salgından önce Türkiye'ye gelmiştim, dönemedim. Seferlerin açılmasına çok sevindik. Eşim burada yaşıyor, o gelebilecek mi bilmiyorum. Havalimanında alınan önlemlerden çok memnun kaldım.Jasmin Alara Weihs: Heidelberg Üniversitesi'nde Moleküler Biyoteknoloji öğrencisiyim. Mart başında geldim. 9 Nisan'da dönecektim, dönemedim. Salgın nedeniyle herkes olduğu yerde kaldı. Uçuşların başlaması güzel. Hayatın normale dönmeye başlaması gerekiyor ancak tedbirleri elden bırakmayalım.İlknur Uzunhan: Gemi kaptanıyım. Münih aktarmalı Şikago'ya gidiyorum. Oradan Huston'a geçeceğim. Ardından gemiye katılacağım. Uçuşlar iptal olur mu diye endişeleniyordum. 1 aydır bu uçuşu bekliyordumGhais Abdul Ghani: Lübnan'da yaşıyorum. Ziyaret amacıyla ailemle birlikte ABD'ye gideceğim. Türkiye'den Frankfurt'a oradan da ABD'ye gideceğim. Eşim uzun süredir buradaydı. Şanslıyız ki havalimanı tekrar açıldı, uçabileceğiz.Fernandez Pellongar: 1.5 yıldır İzmir'de öğrenciyim, hem de çalışıyorum. Buradan Londra'ya gidiyorum. Oradan Kanada'ya ardından da Meksika'ya gideceğim. Biraz uzun bir yolculuk olacak ama evime ulaşabilirsem çok mutlu olacağımYolcuların söz konusu ülkelerin pasaportu ya da ikâmet iznine sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca 17 Mart'tan sonra düzenlenmiş C ve D tipi vize sahibi kişiler, bu noktalar üzerinden kendi ülkelerine geçiş yapacak olanlar devam biletlerini beyan ederek uçaklara alındı. Dönüş için ise Türk vatandaşları, mavi kart ve Türkiye'de oturum iznine sahip kişiler kabul edildi.