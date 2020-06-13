Bir gecede yüzde 30 zam yaptılar! Evde faiz düştü, fırsatçılar ortaya çıktı

Kamu bankalarının tarihin en düşük konut kredisi kampanyası başlatması, fırsatçı mal sahibi ve gayrimenkul şirketlerini harekete geçirdi. Fırsatçılar, yoğun talep üzerine yüzde 30'lara varan oranlarda zam yaptı. Emlakçılar, "İkinci el konutlarda fiyatlar bir gecede % 30 zamlandı. Şişirme fiyatlara kanmayın, sıkı pazarlık yapın" diyerek vatandaşları uyardı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kampanya açıklanır açıklanmaz ciddi bir taleple karşı karşıya kaldıklarını belirterek, faiz oranlarının gerçekten cezbedici olduğunu söyledi. Emlakçıların komisyonla çalıştığı için konutun bir an önce satılmasını istediğini, onların zam yapmayacağını savunan Aşa, ancak meslek kriterlerine sahip olmayan, herhangi bir odaya veya STK'ya bağlı bulunmayan çok az sayıda emlakçının da fiyat artışı yapabileceğini anlattı. Aşa, yoğun talep nedeniyle ortalama yüzde 10 artış olduğunu gördüklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Daire özelinde zammın yüzde 30'lara varabildiğini görüyoruz. Özellikle müstakillerde daha çok rastlanılıyor. Bankalar, 27 Mayıs'tan itibaren fiyat artışı yapanlara kredi verilmeyeceğini zaten açıkladı. Vatandaşlar ikinci elde de bunu yapanları ekran görüntüleri ve benzeri delillerle ispat etsinler ve o mülk sahibinin evi için de kredi verilmesin."



KARI VATANDAŞTAN ALIYORLAR



Konut sahibi olmak isteyenlerin uzun süre fiyatların yüksek olmasından şikayet ettiğini, son bir iki yıl içerisinde ise fiyatların yüzde 50'ye yakın düştüğünü kaydeden Aşa, alım için geriye bir tek faizler düşmesi kaldığını onun da son 6 ay içerisinde atılan adımlarla 0,64'e kadar gerilediğini belirtirken şimdi ortaya çıkan fiyat avantajını kimsenin vatandaşın elinden almaya hakkı olmadığını söyledi. Öte yandan inşaat sektörünün 250 yan sanayiyi doğrudan ilgilendirdiğini ve milyonlarca kişinin de bu alandan ekmek yediğini dile getiren Aşa, faiz düşüşleriyle ortaya çıkacak hareketliliğin de sabote edilmesine kimsenin hakkı olmadığını kaydetti.

FAİZ FIRSATÇILARINI BİZE BİLDİRİN

Konut sektöründe arka arkaya başlatılan seferberlik hamlesinin 2001'deki gibi olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kurum, doğru çalışan firmalar için stok eritme fırsatı olduğunu ifade etti. Kurum, kamu bankları ve Emlak Konut'un başlattığı konut kampanyaları sonrası haksız zam yapan fırsatçılara ilişkin de şu uyarıyı yaptı: "Vatandaşımız bize bildirirse bunun biz takibini yaparız. Biz bu çatı altına girenlere müsaade etmeyeceğiz. Onun dışında da vatandaşımızın bu noktada kandırılması açıkçası bizim müsaade edeceğimiz bir şey değil."

AYLIK FAİZ FAİZ YÜZDE 0.64



Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Konut kredisinde müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek.

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