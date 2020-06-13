ÇKS başvuruları için son tarih belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları için son tarihin "30 Haziran" olduğu hatırlatması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenen tarımsal desteklemeler, ÇKS Yönetmeliği çerçevesinde ve Tarım Bilgi Sistemi'nde oluşturulan kayıtlar üzerinden çiftçilere ödeniyor. Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nin 6. madde 2. fıkrasına göre "Üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları, üretim yılının 30 Haziran tarihinde sona erer" denilmekte.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Çiftçi Kayıt Sistemi için yapılacak başvurular, yönetmelikle belirtildiği üzere 30 Haziran 2020'ye kadar devam etmektedir. Üreticilerimiz, ÇKS başvurularını 27 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren '2014 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nin ilgili maddesi gereği bu tarihe kadar gerçekleştirebilecekler aksi halde tarımsal desteklemelerden faydalanamayacaklardır. Bildiğiniz gibi, özellikle içinde bulunduğumuz salgın sebebiyle, siz değerli üreticilerimizi korumak amaçlı mümkün olduğunca işlemlerin dijital ortamdan yapılmasına önem vermekteyiz. Bu bağlamda, üreticilerimiz il/ ilçe müdürlüklerimize gelmeden e-devlet üzerinden veya çiftçilerimize kesintisiz hizmet veren https://eciftci.tarbil.gov.tr üzerinden de yapabileceklerdir. Söz konusu işlemler, başvuru evrakları (güncelleme için ÇKF Formu ve Çiftçi Belgesi ile birlikte) 30 Haziran 2020 tarihine kadar il / ilçe müdürlüklerine teslim edilmek şartı ile yapılabilecektir. Üreticilerimizin 2020 yılı tarımsal desteklemelerinden faydalanabilmeleri için 30 Haziran tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatır bereketli sezon dilerim" dedi.

GÜNEYDOĞULU ÜRETİCİ ÇKS'NİN ÖNEMİNİ KOVİD-19 SÜRECİNDE DAHA İYİ ANLADI

Gaziantep İl Tarım Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiftçi Kayıt Sisteminin (ÇKS) çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı olduğunu ve tarım politikalarının oluşturulmasında yararlanılan bir sistemler bütününü meydana getirdiğini söyledi.

"Tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin ÇKS'ye kayıt olması gerekiyor." diyen Karayılan, sistemin birçok faydası olduğunu ifade etti.

Geçen yılki üretim döneminde kentte 31 bin 615 çiftçinin ÇKS'ye kayıt olduğunu anlatan Karayılan, "Bu yıl da şimdiye kadar 25 bin 772 çiftçimizin kaydı yapıldı. Çiftçilerimizin 2020 üretim yılı tarımsal destekleme ödemelerinden yararlanabilmesi için 30 Haziran Salı gününe kadar ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor." dedi.

"ÇİFTÇİLERİMİZ ÇKS'NİN BU KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDU"

Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit de koronavirüs salgınıyla tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını, çiftçilerin de daha duyarlı olduğunu söyledi.

Pandemi dolayısıyla çiftçilerin ÇKS belgesi olmadan arazilerine gidemediğini anımsatan Yiğit, "Öncelikle çiftçilerimiz ÇKS'nin bu kadar önemli olduğunu bilmiyordu. Küçük arazisi olan çiftçilerimiz hiç önemsemiyordu. Koronavirüs sürecinde arazilerine gidemedikleri için kayıt olmak zorunda kaldılar. Verilen destekleri de bu sayede öğrenmiş oldular." dedi.

ÇKS'nin çok fazla getirisi olduğuna dikkati çeken Yiğit, şöyle konuştu:

"Mazot, gübre, yem, ürün destekleri var. Bunun yanı sıra düşük faizli kredi veriliyor, 5 yıl geri ödemeli traktör veriliyor. Belgesi olan çiftçiler arazilerine serbest gittiler. Bu sayede üretimde aksama olmadı. 5 dönüm arazisi olan bile ÇKS'ye kayıt oldu. Biz çiftçiler olarak üretmeliyiz. Üretimsizlik hastalıktan daha kötü. Tarıma verilen desteğin artarak devam edeceğine inanıyorum."

ÇKS'YE KAYITLI ÜRETİCİ MEMNUN

Çiftçilerden Mehmet Kaçar, ÇKS belgesi sayesinde koronavirüs döneminde tarımda kısıtlama yaşamadıklarını, işçilerin normal şekilde çalıştıklarını anlattı. Pandemi döneminde tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Kaçar, devletin kendilerine çok büyük destekler verdiğini, işçi bulma konusunda bile yardımlarını esirgemediğini vurguladı.

Ali Demir de 50 dönüm biber tarlası olduğunu, salgın başladığından beri çalışmalarını sorunsuz sürdürdüklerini söyledi. Devletin kendilerine çok büyük kolaylıklar sağladığını dile getiren Demir, hijyene ve sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

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