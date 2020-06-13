EİKP ödemesi nedir, kimler alabilir? EİKP ödeneğinden kimler faydalanabiliyor?

EİKP ödemesi birçok vatandaşa pandemi döneminde ekonomik açıdan destek olmaya devam ediyor. Pandemi yardımı başlığı altında da verilen para ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına Ş-EIKP ödemesi kodu ile yatırılırken öte yandan bu ödemenin 1000 TL olduğu biliniyor. Buna göre; EİKP ödemesi nedir, kimlere verilir? İşte pandemi sürecinde vatandaşlara destek olan EİKP ödemeşine dair detaylar…

EİKP ÖDEMESİ NEDİR?

PTT üzerinden Ş-EIKP ödemesi kodu ile 1000 TL sosyal yardım pandemi ödemesi hesaplara otomatik olarak geçiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek başvuruları e devlet üzerindeki form aracılığıyla gerçekleştiriliyor. T.C kimlik numarası ile yapılabilen pandemi yardımı başvuruları bir kaç adımda tamamlanıyor.