Vakıfbank 'Sosyal Hayatı Destek Kredisi' anlaşmalı firmalar listesi! Beyaz eşya ve mobilya kredisi için anlaşmalı firmalar açıklandı!

Türkiye'de Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatı canlandırma amacıyla 4 yeni kredi destek paketini hayata geçirdi. Bankalar tarafından yapılan ortak açıklamanın ardından ise, 'Sosyal Hayatı Destek Kredisi' anlaşmalı firmalar listesi yayımlandı.

VAKIFBANK SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ

Bu bağlamda, bankaların bireysel müşterilerinin sosyal ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla;

Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapıldı ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkânı sunuluyor.

VAKIFBANK SOSYAL HAYATI DESTEK PAKETİ

Katkı Paylı Faturalı Tüketici Kredisi

Anlaşmalı olunan yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarından alışveriş yaparak harcama tutarını kredilendirmek isteyen tüm bireysel müşteriler Katkı Paylı Faturalı Tüketici Kredisinden faydalanabilir.

Satın alacağınız ürüne ilişkin ödeme tutarını gösteren proforma veya kesin fatura ve yapılan ödemeye İlişkin Taahhütname (firmadan alınacak) ile birlikte size en yakın Şubelerimize başvurabilirsiniz.

Kredinin Özellikleri

* 3.000-30.000 TL'ye kadar

* Azami 6 ay ödemesiz dönemli

* Azami 60 ay vade

* Aylık %0.55 faiz oranı

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