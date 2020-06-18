Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Kredi kartı olanlar dikkat! O süre uzatıldı

Son dakika: olanlar dikkat! O süre uzatıldı

Son dakika haber: , Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki yönetmelikte değişiklik yaptı. Buna göre havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içindeki harcamaların süresi 18 aya çıkarıldı.

AA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 08:12 Son Güncelleme: 18.6.2020 08:25 ABONE OL
Son dakika: Kredi kartı olanlar dikkat! O süre uzatıldı

Bakanlığın "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlara ilişkin süre yeniden düzenlendi.

Buna göre, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içindeki harcamalarda taksit sayısı 18 ay olarak uygulanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da söz konusu harcamalarda kredi kartı taksit sınırını 9 Haziran'da 12 aydan 18 aya yükseltmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:



piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kredi kartı olanlar dikkat! O süre uzatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA