SON DAKİKA | Bakan Pakdemirli duyurdu: Bugün 18.00'den sonra ödenmeye başlıyor

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den üreticilere müjdeli haber geldi. Bakan Pakdemirli yağlı tohumlu bitkiler desteği ve Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında üreticilere bugün 18.00'dan sonra toplamda 1 milyar 469 milyon 303 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.
Bakan Pakdemirli açıklamasında detayları da paylaştı.
"50 BİN 629 ÜRETİCİMİZE 1 MİLYAR 434 MİLYON LİRA ÖDEYECEĞİZ"
"Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 50 bin 629 üreticimize 1 milyar 434 milyon lira ödeyeceğiz. Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında ise 35 milyon 303 bin lirayı üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız" diyen Bakan Pakdemirli, toplamda ödenecek 1 milyar 469 milyon 303 bin liranın, TC kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerimizin hesabına aktarılacağını da belirtti.
Bakan Pakdemirli, 2020 yılı başından bu yana ödenen destek miktarını da açıkladı; "Böylece 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen toplam destekleme tutarı 15,2 Milyar TL'ye ulaşarak; 22 Milyar TL Tarımsal Destekleme Bütçesinin %69,5'lik kısmı ödenmiş olacak" dedi.
Yağlı tohumlu bitkiler aşağıdaki takvime göre ödenecektir.
TCKN SON HANESİ VKN SON HANESİ AKTARIM TARİHİ
0-2 0 1 3 5 7 9 19 Haziran 2020 Saat 18:00'dan sonra
4-6 4-6 26 Haziran 2020 Saat 18:00'dan sonra
8 8 03 Temmuz 2020 Saat 18:00'dan sonraTurizmde yeni trend! Herkes bunu tercih ediyor...