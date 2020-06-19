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haberi: Güncel ne kadar? İşte İş Bankası, Ziraat, Garanti ihtiyaç - taşıt - ...

haberi: Kamu bankaları (Halkbank, Vakıfbank, Ziraat) tarafından başlatılan cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi uygulamasına ilgi artarak sürüyor. Devreye alınan paket sonrası konut satışlarında patlama yaşandı. Vatandaşlar da bu doğrultuda bankaların güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Öte yandan ekonomistler ve emlakçılar önümüzdeki dönemde satışların daha da artacağını ifade ediyor. Biz de internet üzerinden ' ne kadar?' sorusunun yanıtını arayanlar için güncel oranları derledik! İşte Ziraat, Garanti, TEB, İş Bankası, Yapı kredi ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 19.6.2020 16:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte İş Bankası, Ziraat, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

Kredi faiz oranlarıyla ilgili araştırmaları artarak devam ediyor. Bankaların güncel oranlarını merak eden vatandaşlar Ziraat, Vakıfbank, Halkbank başta olmak üzere diğer bankaların fırsatlarını takip ederek kendileri için en uygun seçeğene ulaşmak istiyor. Peki ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? İşte Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, TEB ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82
: 1.07

Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte İş Bankası, Ziraat, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82

Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte İş Bankası, Ziraat, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82

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Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte İş Bankası, Ziraat, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

: 0.94
Taşıt kredisi: 0.87
Ev kredisi: 0.87

Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte İş Bankası, Ziraat, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.45
: 1.45
Taşıt kredisi: 1.10
Konut kredisi: 0.92

Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte İş Bankası, Ziraat, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

: 0.99
Konut kredisi: 0.91
Taşıt kredisi: 1.14

Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte İş Bankası, Ziraat, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:

: 1.59
Konut kredisi: 0.89
Taşıt kredisi: 0.94

Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte İş Bankası, Ziraat, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

TEB FAİZ ORANLARI:

: 0.89
Taşıt kredisi: 0.9
Konut kredisi: 0.89

Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte İş Bankası, Ziraat, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

: 0.79
Konut kredisi: 1.18
Taşıt kredisi: 1.45

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Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte İş Bankası, Ziraat, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...
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