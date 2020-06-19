Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte İş Bankası, Ziraat, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika araştırmaları artarak devam ediyor. Bankaların güncel oranlarını merak eden vatandaşlar Ziraat, Vakıfbank, Halkbank başta olmak üzere diğer bankaların fırsatlarını takip ederek kendileri için en uygun seçeğene ulaşmak istiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? İşte Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, TEB ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64

İkinci el konut kredisi: 0.74

Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69

İkinci el araç faizi: 0.82

İhtiyaç kredisi: 1.07