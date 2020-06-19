Tatil için yazlık ulaşım için otomobil

Kovid-19 salgınının ardından normalleşme sürecinin ve yaz mevsiminin başlaması tatilcileri yazlık kiralamaya ve uçak yerine otomobil kullanımına itti. Daha güvenli olması nedeniyle kendi aracını kullananlar dışında araç kiralama yoluna gidenlerin sayısı da hızla artıyor. Türkiye genelinde birçok kişi, havalimanına gidip uçağa binerek hasta olma riski almak yerine yakın yerlere araba ile gitmeyi tercih ediyor.Tatil planı yapanlar araç kiralama şirketlerinin de kapısını aşındırdı. Aşamalı olarak normal hayata geçiş yaşanırken, uzun dönem araç kiralamada ciddi artış oldu. 11 Mayıs'tan bu yana aylık kiralamada yüzde 100'lük artış yaşanıyor. Araç kiralama şirketleri telefonlarının susmadığını belirtiyor. Uzun dönem kiralamanın yanı sıra şehir içinde haftalık ve aylık kiralamalarda da son dönemde yoğun bir döneme giriş yapıldı. Koronavirüse karşı dezenfekte edilmiş sıfır kilometre araçlar daha çok talep görüyor. Artan araç kiralamaları hakkında SABAH'ın sorularını yanıtlayan Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, "Güven çok önemli. Toplu taşımadan uzak durulduğunu görüyoruz. Otomobil sahipliği ile ilgili bir talep de oluştu. Geçtiğimiz dönemde otomobili olmayanlar araç almak istiyor. Hem de kiralamaya daha çok bakıyor. Hem şehir içinde oluyor hem de şehirlerarasında kiralamaya ilginin arttığını görüyoruz. Şehirlerarası seyahatte kısıtlamaların kalkması ile birlikte yazlık yerlere ya da memleketlere gidiş oldu. Kimisi orada bıraktı kimisi de gitti geri döndü. Etkilerini sektör olarak görüyoruz" dedi.Havayolu trafiğinin sektörleri için çok önemli olduğunu belirten Tangün, "Çünkü bizim havayolu tarafındaki işimiz toplamın yüzde 60'ı kadar. Havalimanı yolcu sayısı azaldı. Bu nedenle kiralamalarda düşüş devam ediyor. İş tamamen şehir ofislerine kaydı. Havalimanlarındaki rakamlar hâlâ düşük. Biz de yerli turiste yönlendik" şeklinde konuştu. Bilim insanları da yolculukta hastalık riskinin ulaşım türünden çok alınan kararlarla daha fazla bağlantılı olduğu görüşünde birleşiyor.Uzmanlar uzun süreli araç seyahatlerinde yemek molası vermenin, banyo ya da tuvalet kullanmanın ve otellerde uyumanın riski artırdığını söylüyor. Ama hava yolculuklarının da kendine has riskleri var. Uçaklardaki havalandırma sistemleri filtrelerden geçiriliyor fakat diğer yolcuların maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymama ihtimali de her zaman var.SEYAHAT öncesi mevsim geçişlerinde araç bakımı yapılması da en önemli konulardan biri. Araçları uzun ömürlü ve sağlıklı kullanabilmek için bakım öncelikli bir konu. Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle park halinde kalan araçların uzun süre hareket etmemesi nedeniyle bakımın önemi de artıyor. Tatile çıkacak veya aktif araç kullanım sürecine girecek olanların önce hijyene dikkat etmesi gerekiyor. Araç içerisine dezenfeksiyon işlemi uygulanmalı.