Temmuz ayı dul ve yetim aylığı zammı ne kadar? 2020 Temmuz dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

2020 TEMMUZ AYI DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI NE KADAR?

Temmuz ayı dul ve yetim aylığı zammı henüz belli olmadı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre zamlı maaşlar belli olacak.

TEMMUZ AYI DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın haberine göre; Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2020 ocak-mayıs enflasyonunu açıkladı. 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 4.57 zam kesin gözüküyor. Enflasyon bu oranın üstüne çıkarsa emekliler daha fazla zam alabilecek. Kesin zam oranı ise 3 Temmuz'da açıklanacak, geçmiş 6 aya ait enflasyon oranına göre netleşecek.

DUL VE YETİM MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Eşi vefat etmiş bir kadın ya da erkek dul aylığını başka bir evlilik yapana ya da ölene kadar devam etmektedir.

Eşi vefat eden kişi sigortalı olarak bir işe başlar ise duruma göre maaşının yarısı kesilebilmektedir.

Anne ya da babasını kaybeden bir erkek 18 yaşına kadar kesintisiz olarak yetim aylığı almaya devam etmektedir. Öğrenci olarak eğitimine devam eder ise bu yaş sınırı 25'e çıkmaktadır. Bu durum yalnızca erkek çocuğunda malullük durumu olursa değişmektedir. Erkek çoğunun çalışmasına engel olacak maluliyeti bulunması durumunda aş sınır olmadan ömür boyu yetim aylığı hakkı devam etmektedir.

Anne ya da babasını kaybeden bir kız resmi nikahlı olarak evlenmediği sürece, yaşı kaç olursa olsun ölene dek yetim aylığını alabilmektedir. Yetim aylığı alan kız çocuğu evlenir ya da sigortalı bir işe girerse yetim aylığı kesilmektedir. Boşanması ya da işten ayrılması gibi bir durum söz konusu olduğunda maaş tekrar bağlanmaktadır.

Vefat eden sigortalının anne ve babasının aylık alabilmesi için;

- Hiçbir sosyal güvence ve gelirinin bulunmaması

- Mal varlığının olmaması

- Sigortalının vefat etmeden önce bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında olması gerekmektedir.

- Dul ve yetim aylığı alınabilmesi için resmi olarak başvuru yapılması ve talepte bulunulması gerekmektedir.

- Dul ve yetim maaşı ödemeleri sigortalının ölüm tarihinden sonra gelen ilk aybaşında ödenmeye başlanmaktadır. Başvuru da yaşanan gecikmelerde, başvuru tarihini izleyen ay başında ödemeler yapılmaya başlanır.