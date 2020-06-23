Teröristlerin korkulu rüyası olacak! Yerli füzeli 'Kaplan' teslimatı başladı

Türkiye'nin bu konudaki arayışlarına değinen Kurt, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar neden yerli motor takmadınız, yok da onun için takmadık. Ürettiğim 100 araca motor tasarlayıp üretseydim şu anda FNSS yerinde burada başka bir tesis bulurdunuz, batardık. Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Araçlar Projesi çok güzel bir örnek. Burada FNSS adına bir gurur vesilesi vardır. Bütün riskleri aldık, şu anda kara sistemlerinde yerli motor kullanacağım ve bu ürünü böyle vereceğim diyen tek firma FNSS. Dolayısıyla fırsatı gördüğümüz anda riskleri alarak üzerine gittik. TÜMOSAN da bu konuda iddialıydı, 350 beygir motorları vardı, bunun 450 ve 550 beygire çıkabileceğine inandılar, bu çalışmaları yaptılar. Motor bitmiş, test edilmiş, kalifiye olmuş değildi. Burada ciddi anlamda TÜMOSAN, FNSS ve Savunma Sanayii Başkanlığı elini taşın altına koydu. Burada ciddi bir risk var. Olacağı söyleniyor, biz de yakından takip ediyoruz. Çok yakın iç içe çalışıyoruz. Biz mutlaka 450 beygir veya onun gerektirdiği spesifikasyonlara, aracın nihai performansını sağlayacak bir motoru yapacağız. Diğer çözümlerimiz de var, yıllardır yabancı güç gruplarıyla araç yapıyoruz. Bu sefer bunu denemek boynumuzun borcu diye baktık, bu riski aldık. Olmayacak diyenler çok. Tamam, biz de kamçılanıyoruz, iyice yapacağız inadına giriyor iş. Yapar, yapamazsınızdan ziyade hep birlikte buna destek olmak lazım."

Projede geliştirme dönemi çalışmalarının devam ettiğini belirten Kurt, "Konsept olarak kanıtlanmış bir şey var ortada. Fiiliyatta testlerde nasıl sonuç alınacağına dair çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2-3 hafta içinde çok kritik bir dönemeç daha açılacak. 450 beygirle ilgili bir çözümü fiziken de göreceğiz diye planlıyoruz, bu yıl sonu çok muhtemeldir. Önümüzdeki yıl içinde bir araçta görmemiz ve testlere başlanması da çok muhtemeldir." ifadelerini kullandı.

İnsansız kara araçları konusunda ihtiyaç makamlarının yürüttüğü konsept çalışmalarını beklediklerini ve buna uygun çözümler üzerinde çalıştıklarını aktaran Nail Kurt, 4'üncü nesil Pars aracı çalışmaları kapsamında ağırlık avantajına sahip yeni aracın IDEF 2021 fuarında sergileneceğini bildirdi.