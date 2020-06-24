SON DAKİKA: Pandemi başvuru sonucu sorgulama 2020: 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

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: Pandemi başvuru sonucu sorgulama 2020: parası başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Ülkemizde corona virüsü etkilerini ekonomik anlamda en aza indirmek için parası başvuruları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmada 1. Ve 2. Faz ödemeleri sona ermiş, 3. Faz ödemeleri e devlet üzerinden sorgulanmaya başlamıştı. Sosyal yardım desteğine başvuruda bulunanlar için Bakan Zehra Zümrüt Selçuk' bu sürecin dinamik bir süreç olduğunu, başlatıp bitme gibi bir durumunun olmadığını açıklamıştı. Buna göre; 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları nasıl yapılır? ne zaman açıklanacak? İşte, 1000 TL haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 24.6.2020 07:41 Son Güncelleme: 24.6.2020 07:41 ABONE OL
Son dakika: 1000 TL pandemi başvuru sonucu sorgulama ekranı! 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

parası başvurularına ilişkin haberleri yakından takip ediliyor. Ülkemizde corona virüsü salgını süresinde ekonomik anlamda etkilenen dar gelirli ailelere 1000 TL pandemi sosyal yardım parası veriliyor. En son 1. Ve 2. Faz ödemeleri tamamlanmış gözler 3.faz ödemelerine çevrilmişti. E Devlet üzerinden başvurular yapılmakla birlikte yine da E Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları nasıl yapılır? Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin

1000 TL SOSYAL YARDIM (PANDEMİ) BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni tip corona virüsüne karşı pandemi sonuçları son dakika haberleri yoğun bir şekilde takip ediliyor. E Devlet üzerinden başvurular yapılmakla birlikte yine pandemi sonuçları da E Devlet üzerinden sorgulanabilecek. 3. faz kapsamında e-Devlet üzerinden alınmaya devam eden Pandemi Sosyal Yardım başvuruları sürekli olarak değerlendirilmeye devam ediyor.

Son dakika: 1000 TL pandemi başvuru sonucu sorgulama ekranı! 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAKAN SELÇUK ARABASI OLANDA ARSASI OLANDA BAŞVURUYOR

3. faz başvurularının başlamasının ardından geçen kısa süre zarfının ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada arsası, arabası ve 100 Büüykbaş Hayvanı olanda başvuruyor açıklamasında yapmış. Başvuruların değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra ödeme işleminin gerçekleştirildiği açıklanmıştı.

1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

PANDEMİ SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son dakika: 1000 TL pandemi başvuru sonucu sorgulama ekranı! 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika: 1000 TL pandemi başvuru sonucu sorgulama ekranı! 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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SON DAKİKA: Pandemi başvuru sonucu sorgulama 2020: 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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