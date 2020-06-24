Vestel Güvenli Üretim Belgesi aldı

Vestel Beyaz Eşya, ocak ayından bu yana aldığı Kovid-19 önlemleri, hayata geçirdiği uygulama ve düzenlemelerle Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) 7 ayrı fabrikasıyla "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" aldı. Vestel CEO'su Turan Erdoğan, Kovid- 19'un Çin'de salgın haline gelmeye başladığı Ocak 2020 itibarıyla tüm eylem planlarını hazırladıklarını ve eş zamanlı olarak çalışanlarını bilgilendirdiklerini aktararak, şunları kaydetti: "Salgın sürecini en başından itibaren hassasiyetle takip ettik. Çalışan, müşterileri ve iş ortaklarımızın sağlığını korumak için en üst düzey önemleri sürecin en başında uygulamaya aldık. İlk iç duyurumuzu 14 Ocak günü yaparak çalışanlarımızı bilgilendirdik ve ocak sonunda personel eğitimlerine başladık. Bundan sonraki süreçte de hem çalışan hem toplum sağlığını gözeten uygulamalarımızla Vestel teknolojisini üretmeye devam edeceğiz."