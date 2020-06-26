Türkiye merakla bekliyordu! Milli elektrikli tren raylara iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli tren setinin tasarım ve üretim süreci tamamlandı. 29 Haziran, pazartesi saat 10.00'da Sakarya-TUVASAŞ'ta tren raylara inecek ve test sürüşleri başlayacak.
Yerli ve milli tren 30 Ağutos'da raylara inecek! | Video
Setlerin işletme hızı saatte 160 kilometre, tasarım hızı ise saatte 176 kilometre. Üretilen araçlar işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara dayanıklı şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerden üretildi.
Ayrıca, setlerde ergonomik yolcu koltukları kullanıldı. 5 araçtan oluşan her bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup, bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrıldı.
BAKAN KARAİSMAiLOĞLU ELEKTRİKLİ TRENİN ÖZELLİKLERİNİ ANLATMIŞTI
Trenin en kısa zamanda raylara indirilip testlerine başlanacağını aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Bu yıl içerisinde işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız. Proje kapsamında öncelikli olarak altyapıyı kurduk. Trenimizin alüminyum gövde üretim, boyama, kumlama testleri 2019 yılında devreye alındı.
Saatte 225 kilometre işletme hızına ulaşabilecek yerli hızlı tren için de çalışmalarımız sürüyor. Ar-Ge'deki genç arkadaşlarımız bu trenimizi bitirdikten sonra yoğun şekilde buna odaklandı."
"MİLLİ TREN YERLİ SANAYİNİN GELİŞMESİNDE LOKOMOTİF GÖREVİ ÜSTLENDİ"
Karaismailoğlu, milli trenin, yerli sanayinin gelişmesinde lokomotif görevi üstlendiğini vurgulayarak, trende yolcu güvenliği ve konforunu öncelediklerini dile getirdi.
Beş araçtan oluşan bir setin koltuk kapasitesinin 324 olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Bunların ikisini engelli yolcularımız için ayırdık. Ayrıca engelli vatandaşlarımız için trenimiz içinde özel bölümler de olacak. Ürettiğimiz setlerde ergonomik yolcu koltukları kullandık. Trenimizi güvenliği sağlayan kontrol ve izleme, otomatik durdurma, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donattık. Bünyesinde barındırdığı tüm bu özelliklere rağmen prototip setimiz benzerlerine göre yüzde 20 daha ekonomik oldu. Maliyetleri daha aşağı çekmek için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.