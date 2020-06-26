Türkiye merakla bekliyordu! Milli elektrikli tren raylara iniyor

"MİLLİ TREN YERLİ SANAYİNİN GELİŞMESİNDE LOKOMOTİF GÖREVİ ÜSTLENDİ"

Karaismailoğlu, milli trenin, yerli sanayinin gelişmesinde lokomotif görevi üstlendiğini vurgulayarak, trende yolcu güvenliği ve konforunu öncelediklerini dile getirdi.

Beş araçtan oluşan bir setin koltuk kapasitesinin 324 olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Bunların ikisini engelli yolcularımız için ayırdık. Ayrıca engelli vatandaşlarımız için trenimiz içinde özel bölümler de olacak. Ürettiğimiz setlerde ergonomik yolcu koltukları kullandık. Trenimizi güvenliği sağlayan kontrol ve izleme, otomatik durdurma, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donattık. Bünyesinde barındırdığı tüm bu özelliklere rağmen prototip setimiz benzerlerine göre yüzde 20 daha ekonomik oldu. Maliyetleri daha aşağı çekmek için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.