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Ev ekonomisine büyük katkı! Doğum hediyesi 1 kovanla arıcılığa başlamıştı...

Mersin'in Gülnar ilçesinde 2 çocuk annesi Tuğba Ay (36), doğum yaptığında kayınpederi tarafından doğum hediyesi olarak verilen bir kovan arı ile başladığı arıcılıkta, kovan sayısını 50'ye çıkardı.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 09:10 Son Güncelleme: 27.6.2020 09:12 ABONE OL
Ev ekonomisine büyük katkı! Doğum hediyesi 1 kovanla arıcılığa başlamıştı...

Mersin'in Gülnar ilçesinde 2 çocuk annesi Tuğba Ay (36), doğum yaptığında kayınpederi tarafından doğum hediyesi olarak verilen bir kovan arı ile başladığı arıcılıkta, kovan sayısını 50'ye çıkardı.

Ev ekonomisine büyük katkı! Doğum hediyesi 1 kovanla arıcılığa başlamıştı...

İlçede 6 yıl önce kayınpederinin, doğum yaptığında kendisine hediye ettiği bir kovan arı ile başladığı arıcılıkta, kovan sayısını 50'ye çıkartan Tuğba Ay (36), ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Ev ekonomisine büyük katkı! Doğum hediyesi 1 kovanla arıcılığa başlamıştı...

Eşi bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Ay, bir yandan çocuklarına bakarken diğer yandan da arılarıyla ilgileniyor.

Ev ekonomisine büyük katkı! Doğum hediyesi 1 kovanla arıcılığa başlamıştı...

4 yıl önce de kursa giderek arıcılık belgesini de alan Ay, hiçbir destek ve hibe almadan bu günlere geldiğini, 100 kovanda üretim yapmayı hedeflediğini söyledi.

Ev ekonomisine büyük katkı! Doğum hediyesi 1 kovanla arıcılığa başlamıştı...

Gülnar'ın arıcılığa çok uygun bir yer olduğunu belirten Ay, "Gülnar, kekik ve çiçekleri bol olduğu için arıcılığa çok uygun bir yer. Doğal aroması ile çok lezzetli bal üretiyoruz.

Ev ekonomisine büyük katkı! Doğum hediyesi 1 kovanla arıcılığa başlamıştı...

Kendimi geliştirmek için arıcılık kursuna gittim. Arıcılık yapmak isteyen kadınlar korkmadan bu işi rahatlıkla yapabilirler. Bu konuda onlara destek olmaya hazırım" dedi.

Ev ekonomisine büyük katkı! Doğum hediyesi 1 kovanla arıcılığa başlamıştı...

Tuğba Ay, geçen yıl 500 kilo bal hasadı gerçekleştirdiğini ifade etti.

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Ev ekonomisine büyük katkı! Doğum hediyesi 1 kovanla arıcılığa başlamıştı...
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