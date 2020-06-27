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'' için hareket etti

'de faaliyeti gerçekleştirmek için Limanı'nda 20 gündür hazırlıklarını sürdüren dün römorkörler yardımı ile limandan çıkartılarak Trabzon açıklarına çekilmişti. Gemi, öğle saatlerinde sondaj çalışmalarının ilk durağı olan Karadeniz Ereğlisi açıklarına doğru hareket etti.

İHA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 13:15 Son Güncelleme: 27.6.2020 13:23 ABONE OL
'Fatih' sondaj için harekete geçti!

'de faaliyeti gerçekleştirmek için 29 Mayıs günü İstanbul'dan Karadeniz'e açılan 1 Haziran günü 'a gelmişti.

'Fatih' sondaj için harekete geçti!

İstanbul Boğazı'ndan geçişi için sökülen iki adet kulesinin montajı için , 6 Haziran günü açıklarından römorkörler eşliğinde motor çalıştırmadan 4 saatlik bir çalışmanın ardından Trabzon Limanı'na çekilmişti.

'Fatih' sondaj için harekete geçti!

Burada gemiye yaklaşık 60 metre yüksekliğinde 860 ton ağırlığında iki adet kulenin montajı yapılırken gemi, dün sabah saatlerinde tıpkı limana girişinde olduğu gibi liman dışına çıkışında da motor çalıştırmadan 7 adet römorkör eşliğinde liman dışına çekilmişti.

'Fatih' sondaj için harekete geçti!

Gemi burada 36 saatlik bir çalışmayla pervanelerini indirerek tanklarına su alma işlemini tamamladıktan sonra Ereğlisi açıklarına doğru hareket etti.

'Fatih' sondaj için harekete geçti!
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'Fatih' sondaj için hareket etti
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