Gıdalar ışık hızında rafta

Bir ürünün üretilmesinden dağıtılmasına ve son kullanıcıya ulaşmasına kadar geçen zincirde aksamalar başlayınca, dünyada blockchain (şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtık veri kayıt sistemi) projeleri ön plana çıktı. Türkiye'de de Ticaret Bakanlığı, blockchain uygulamalarında atılım yapmaya hazırlanıyor. İlk olarak sınır kapısına kadar devam eden gümrük süreçleri blockchain platformuna aktarılacak. Bakanlık, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen ticaret ve işletme sermayesi finans ağı Marco Polo ve 8 trilyon dolarlık ticaret finansmanı pazarında mal, para ve kredi akışını kolaylaştıran teknoloji platformu sağlayıcısı Tradelens ile görüşüyor. Güney Kore ve Singapur temsilcileriyle yapılan görüşmelerde de blokzincir teknolojisinin ikili ticarete katkı sağlayacağı alanlar tespit edildi.SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanlığı yetkilileri, "Tedarik zinciri yönetiminde çok sayıda belge ihracatçı, ithalatçı, nakliye firması, kamu gibi birçok farklı kurum arasında el değiştiriyor. Bütün bu tarafları bünyesinde barındırabilecek bir blockchain platformu ile ülkemizin ihracatında büyük bir hız ve atılım gerçekleştirilebileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Blockchain üzerinden tedarik zinciri uygulamalarının kimya, gıda ve perakende gibi alanlarda yoğunlaşması planlanıyor. ABD'li perakende devi Wallmart pilot uygulamaya başladı. Mevcut durumda takibi 6 gün süren mango tedarikini blockchain teknolojisini kullanarak 2.2 saniyede gerçekleştirdi. Konunun ihracatta rekabet boyutu da var. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, "Örneğin, coğrafi işaretli ürünlerin marka bilinirliği ve kâr marjları yüksek. Bu tür ürünlerde de tedarik zincirinin takibi ihraç ürünlerimizin kalitesinin yükselmesi, marka algısının güçlenmesi ve tüketicilerin güvenle bu ürünleri tercih etmesi için ciddi bir avantaj sağlayacaktır" diye konuştu.YENİ teknoloji ticaretin finansmanına da katkı sağlayacak. Bankalar, BDDK, TCMB ve SPK ile toplantılar yapıldı. Kısa süre önce İş Bankası, bir ithalat ve ihracat sürecinde ödeme garantisini blockchain üzerinden verdi. Bu projede akreditif onayı 15 günden 15 dakikaya indi.BAKANLIK, ilk projeyi sınır kapısına kadar devam eden gümrük sürecinde kimyasal silahlar sözleşmesi kapsamındaki ürünlerin ihracat izni sürecinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Taraflarla bir araya gelinerek projenin esasları belirlendi. Şu an hizmet alımı süreci devam ediyor. Böylece kamuda ilk kez somut bir proje tamamlanmış olacak.