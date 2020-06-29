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haberi: Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! Emekli zam ve ikramiyeler...

haberi: Emekli maaşlarıyla ilgili önemli hafta geldi, çattı. Milyonlarca emekli temmuz zammını cuma günü öğrenecek. Zam yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarına göre şekillenecek. Öte yandan bayram ikramiyeleri de bekleniyor. İkramiyeler 27-30 temmuz tarihleri arasında ödenecek. İşte ve ikramiyeleri ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 29.6.2020 09:48 Son Güncelleme: 29.6.2020 09:50 ABONE OL
Son dakika haberi: Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! Emekli zam ve ikramiyeler...

Emekli maaşlarıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. 2020 yılına kazançlı giren emeklilerin, diğer bir kazanç ayı Temmuz'a sayılı gün kaldı. Milyonlarca emekli cuma günü enflasyon oranlarının belli olmasıyla yeni zamlı temmuz maaşlarını öğrenecek ve hem yeni maaşını hem de Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.

Son dakika haberi: Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! Emekli zam ve ikramiyeler...

Emekliler bir yandan Temmuz zammını merak ederken, bir yandan da gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Hem ikramiyenin ödenme tarihi hem de tutarında artış olup olmayacağı merakla bekleniyor.

Son dakika haberi: Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! Emekli zam ve ikramiyeler...

ENFLASYON AYARI

Kurban Bayramı, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Emekliler, ödeme erkene çekilmezse 27-30 Temmuz tarihleri arasında 1.000'er TL'lik ikramiyeyi hesabında görecek. Ancak emekliler, ikramiyede artış beklentisi de taşıyor.

Son dakika haberi: Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! Emekli zam ve ikramiyeler...

Özellikle her yıl ikramiyenin bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında artırılması talepleri gündeme geliyor. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar, 2019 enflasyon oranı olan yüzde 11.84 artırılarak bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Dul ve yetimlerin ödemesi de bu oranda artacak.

Son dakika haberi: Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! Emekli zam ve ikramiyeler...

İKRAMİYE EN GEÇ 27-30 TEMMUZ'DA

SGK'dan aylık alan yaklaşık 13 milyon kişiye bayram ikramiyesi ödenecek. Tarih erkene çekilmezse, 27-30 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.

Son dakika haberi: Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! Emekli zam ve ikramiyeler...

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Son dakika haberi: Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! Emekli zam ve ikramiyeler...
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