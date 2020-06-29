Son dakika haberi: Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! Emekli zam ve ikramiyeler...

Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 2020 yılına kazançlı giren emeklilerin, diğer bir kazanç ayı Temmuz'a sayılı gün kaldı. Milyonlarca emekli cuma günü enflasyon oranlarının belli olmasıyla yeni zamlı temmuz maaşlarını öğrenecek ve hem yeni maaşını hem de Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.