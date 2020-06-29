Son dakika haberi: Bakan Varank duyurdu! Yerli ve milli elektrikli tren raylara indi...

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ve milli elektrikli trenin raylara indiğini ve fabrika testlerine başlayacağını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, "Bu yıl sonunda raylara indirilecek ve Allah'ın izniyle kısa sürede yolcu taşımacılığına başlayacağız" açıklamasında bulundu.
Yerli ve milli elektrikli tren raylarda | Video
"YÜZDE 20 UCUZA MAL EDİLDİ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Üretimi tamamlanan prototip sette yüzde 60 yerlilik oranı gerçekleştirilmiştir. Seri üretim için ise yüzde 80 yerlilik oranı hedeflenmiştir. Prototip setin maliyeti yurt dışından temin edilen benzer ürünlere göre yüzde 20 daha ucuza mal edilmiştir. Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek duruma gelmiştir. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yurt dışından araç temin etmesine gerek kalmamıştır." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli tren setinin tasarım ve üretim sürecinin tamamlandığını ve bugün Sakarya'da trenin raylara inerek test sürüşlerinin başlayacağını bildirmişti. İşte A Haber'in yerinde görüntülediği yerli ve milli elektrikli trenin müthiş özellikleri...
SAATTE 176 KM'YE ULAŞIYOR
Setlerin işletme hızı saatte 160 kilometre, tasarım hızı ise saatte 176 kilometre. Üretilen araçlar işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara dayanıklı şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerden üretildi.
Ayrıca, setlerde ergonomik yolcu koltukları kullanıldı. 5 araçtan oluşan her bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup, bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrıldı.