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için emsal karar

Giriş Tarihi: 30.6.2020 ABONE OL
Fazla mesai için emsal karar
MİLYONLARCA işçiyi yakından ilgilendiren emsal niteliğindeki karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden geldi. Yüksek Mahkeme, fazla mesai ücretlerinin işçinin aldığı son ücret üzerinden değil çalışmanın gerçekleştirildiği dönemde alınan ücret üzerinden hesaplanması gerektiğine hükmetti. Üniversitenin tıp fakültesi yemekhanesinde taşeron firma bünyesinde çalışan şef garson, yemek ihalesini yeni bir taşeron firmanın almasıyla işten çıkarılmıştı. İş Mahkemesi'ne başvurup, fazla mesai ve haftalık izin günlerinde çalışmalarının karşılığının ödenmediğini, yıllık izin kullandırılmadığını ve karşılığının ödenmediğini ileri sürmüştü.
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Fazla mesai için emsal karar
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