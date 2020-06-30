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Kredi faiz oranlarında indirimleri! Ziraat, İş Bankası, Garanti ihtiyaç - taşıt - faiz oranları ne kadar?

Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi destek paketi sonrası hem konut hem de otomobil satışlarında patlama yaşandı. Kampanya ile birlikte araştırmaları hız kazandı. Vatandaşlar bankaların en güncel ihtiyaç - taşıt - faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Biz de bu doğrultuda kamu bankaları başta olmak üzere, İş Bankası, Akbank, Yapı kredi, TEB, Garanti ve diğer bankaların 2020 kredi faiz oranlarını derledik! İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 30.6.2020 15:35 Son Güncelleme: 30.6.2020 15:40 ABONE OL
Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, İş Bankası, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

haberi: sorgulamaları hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi kararı sonrası hem de kredi destek paketinin devreye alınmasıyla birlikte arttı. Vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını ilgiyle takip ederek, kendileri için en uygun seçeneği bulmak istiyor. Uzmanlar önümüzdeki dönemde kredi faizlerinde yeni bir indirim dalgasının başlayabileceğini de belirtiyor. Peki ? Hangi banka ne uyguluyor?

İşte Ziraat, Vakıfbank, Garanti, Halkbank, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82

Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, İş Bankası, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Sıfır faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82

Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, İş Bankası, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

Sıfır faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82
: 1.07

Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, İş Bankası, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.49
: 1.45
: 1.10

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Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, İş Bankası, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

: 0.99
: 0.91
: 1.14

Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, İş Bankası, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

(sigortalı): 0.89
: 0.87
Ev kredisi: 0.87

Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, İş Bankası, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel : 1.54
: 0.89
: 0.89

Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, İş Bankası, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

: 0.89
: 0.9
: 1.1

Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, İş Bankası, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

: 0.89
: 1.18
: 1.45

Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, İş Bankası, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.16
: 1.24
Mortgage kredisi: 1.09

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Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, İş Bankası, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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