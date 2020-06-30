Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, İş Bankası, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları sorgulamaları hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi kararı sonrası hem de kredi destek paketinin devreye alınmasıyla birlikte arttı. Vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını ilgiyle takip ederek, kendileri için en uygun seçeneği bulmak istiyor. Uzmanlar önümüzdeki dönemde kredi faizlerinde yeni bir indirim dalgasının başlayabileceğini de belirtiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor?

İşte Ziraat, Vakıfbank, Garanti, Halkbank, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64

İkinci el konut kredisi: 0.74

Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69

İkinci el araç faizi: 0.82