Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih' hedefine ulaştı: Sondaja başlıyor!

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Türkiye'nin ilk milli gemisi 'Fatih' hedefine ulaştı: Sondaja başlıyor!

Türkiye'nin ilk milli gemisi 'Fatih', Karadeniz'de ilk kez gerçekleştireceği sondaj faaliyeti için Zonguldak'a ulaştı. Son hazırlıklarını Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarında sürdürecek , 15 Temmuz'da Ereğli ilçesi açıklarındaki 'Tuna-1' lokasyonunda sondaj faaliyetlerine başlayacak.

DHA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 09:49 Son Güncelleme: 30.6.2020 10:08 ABONE OL
Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih' sondaja başlıyor!

Türkiye'nin ilk milli gemisi 'Fatih', Karadeniz'de ilk kez gerçekleştireceği sondaj faaliyeti için Zonguldak'a ulaştı. Son hazırlıklarını Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarında sürdürecek , 15 Temmuz'da Ereğli ilçesi açıklarındaki 'Tuna-1' lokasyonunda sondaj faaliyetlerine başlayacak.

Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih' sondaja başlıyor!

, Karadeniz'de ilk kez yapacağı faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan uğurlandı.

Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih' sondaja başlıyor!

1 Haziran'da Trabzon Limanı'na ulaşan gemi, kule montajının ardından 27 Haziran'da kentten ayrıldı. Karadeniz kıyısından 3 günde Zonguldak'a ulaşan , son hazırlıklarını yapmak üzere Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına demir attı.

Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih' sondaja başlıyor!

Daha önce Zonguldak'a gelen yardımcı gemisi 'Korkut' ile hazırlıklarını sürdüren , 15 Temmuz'da Ereğli ilçesi açıklarındaki 'Tuna-1' lokasyonunda ilk faaliyetlerine başlayacak. Geminin ihtiyaçlarının korkut gemisi tarafından Filyos limanı üzerinden karşılanacağı öğrenildi.

Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih' sondaja başlıyor!

Zonguldak'ta büyük heyecana neden olan geminin, faaliyetlerine başlayacağı gün merakla bekleniyor.

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Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih' hedefine ulaştı: Sondaja başlıyor!
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