Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih' hedefine ulaştı: Sondaja başlıyor!

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de ilk kez yapacağı sondaj faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan uğurlandı.