Son dakika | 2. el ürün satışında yeni dönem! Hepsine standart geliyor...

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| 2. el ürün satışında yeni dönem! Hepsine standart geliyor...

haberi: Türkiye'deki milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi ikinci el ürün satışları için yeni standart geliyor. Bu ürünler belli merkezlerde yenilenip paketlendikten sonra tekrar vatandaşlara satılabilecek. Ayrıca garanti süreleri de olacak.

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi: 1.7.2020 09:34 Son Güncelleme: 1.7.2020 09:39 ABONE OL
Cep telefonu - tablet - bilgisayar... 2. el ürün satışında yeni dönem

Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, masa üstü bilgisayar başta olmak üzere elektrik ve elektronik ürünlerin ikinci el satışları yapılıyor. Vatandaşların daha uygun fiyata olduğu için tercih ettikleri bu ürünlerin bozuk çıkması nedeniyle mağduriyetler yaşanabiliyor. Garantileri bulunmadığı için de tamirleri ya da değiştirilmeleri de mümkün olmuyor. Sanayi Bakanlığı, ikinci el satışı yapılan elektronik aletlerin hem ekonomiye kazandırılması hem de mağduriyetin önlenmesi için hazırlık yaptı.

Cep telefonu - tablet - bilgisayar... 2. el ürün satışında yeni dönem

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek. Yönetmelik ile gelecek yenilikler şöyle:

İLK YASAL MEVZUAT: Özellikle cep telefonlarında yoğun bir ikinci el satışı olmasına karşın bu ürünlerle ilgili yasal mevzuat bulunmuyor. Yeni düzenleme tüketiciyi güvence altına alıyor. Bu tür ürünler için koruma önlemleri getiriliyor.

Cep telefonu - tablet - bilgisayar... 2. el ürün satışında yeni dönem

YENİLENMİŞ ÜRÜN: İkinci el ürünler artık 'yenilenmiş ürün' sayılacak. İkinci el ürünler için Sanayi Bakanlığı'ndan alınacak izin ile yenileme merkezleri kurulacak. İkinci el satışı yapılacak elektronik ürünler bu merkezlerde standartlara uygun şekilde gözden geçirilecek, tamir edilecek ve yenilenecek. Ürün sertifikalandırıldıktan ve paketlendikten sonra satışa sunulacak. Yetkili satıcı ya da merkezler ikinci el ürünleri vatandaştan alabilecek.

Cep telefonu - tablet - bilgisayar... 2. el ürün satışında yeni dönem

GARANTİ BELGESİ OLACAK: Bu ürünlerin garanti belgesi de olacak. Garanti süresince, ürünlere verilen bakım, onarım, montaj gibi satış sonrası hizmetlerden yetkili satıcı ve yetkili yenileme merkezleri sorumlu olacak. Yenilenmiş malın Türkçe kullanım kılavuzu da bulunacak.

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Son dakika | 2. el ürün satışında yeni dönem! Hepsine standart geliyor...
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