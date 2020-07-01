Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak! Dev projede çalışmalar son sürat...

BOTAŞ tarafından Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde Sultanhanı ilçesinde 5,4 milyar metreküp kapasiteli yer altı doğal gaz depolama tesisin yapımı devam ediyor. Yer altı tabakasının yaklaşık 1000 ile 1500 metre altındaki, kalınlığı ortalama 1500 metre olan tuz tabakası, 120 kilometre uzaklıktaki Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı su ile çözülmesi sağlanıp, kaverna (suni mağara) oluşturuldu. Her biri ortalama 630 bin ile 780 metreküp kapasiteli 52 kaverna ile toplam kapasitesi 5,4 milyar metreküpe ulaşmış olacak.



2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM



Aksaray Valisi Aydoğdu, yer altı doğal gaz depolama tesisinde incelemede bulundu. Tesisin iki etaptan oluştuğunu belirten Vali Aydoğdu, ''Bu tesis, bittiği zaman Türkiye'deki doğalgaz tüketiminin günlük yüzde 30'unu karşılamış olacak. Silivri ile birlikte günlük yüzde 60'ını karşılayacak. Burada çok büyük bir istihdam var. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım. Bu tesisin burada olması hem Sultanhanı, hem de Aksaray'ımız acısından inanılmaz bir katma değer sağlıyor. Bundan dolayı da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mıza, BOTAŞ'a ve yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz" dedi.



