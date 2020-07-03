Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Avrupa'nın en büyüğü olacak proje açılıyor

Limak Şirketler Grubu tarafından inşaatı rekor sayılabilecek bir süre olan 2,5 yılda tamamlandığı hatırlatılan ve toplam kurulu gücü 420 MW olan Çetin Barajı ve HES'in Pazar günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle açılışı yapılacak. Dicle Nehri'nin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajı'nın, silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) tipine göre Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olduğu belirtildi. RCC gövdesi 165 metre yüksekliğinde olan barajın gövde hacminin ise 4.8 milyon m3 olduğu ifade edildi.