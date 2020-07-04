SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kriz yatırımcılarına net mesaj: Hüsrana uğramaya devam edeceksiniz

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir İdaresi Hizmet Binası açılışında pandemi döneminde yaşanan ekonomik gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ataşehir'deki hizmet binasının açılışında önemli açıklamalar yapan Bakan Albayrak, pandemi sürecinde normalleşme döneminde ekonomik olarak Türkiye'in pozitif ayrıştığını vurgulayarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açılış töreninde önemli açıklamalar | Video

"TÜRKİYE'NİN ORTAYA KOYDUĞU PERFORMANS TÜM ADIMLARIN NE KADAR DOĞRU OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Bakan Albayrak son dönemdeki ekonomik veriler ve yükselen grafik çizen Borsa İstanbul'a değindi. Bakan Albayrak, "Normalleşme döneminde Türkiye pozitif ayrışan bir ülke oldu. Salgının etkisi enaza indirilmiş durumda. Türkiye bu sürecin etkilerini çok daha az yaşayan ve atlatan ülkelerden bir tanesi oldu ve olmaya devam ediyor. Özellikle reel kesim güven endekslerinde ciddi yükselişler sağladık. Büyümenin önemli göstergesi olan PMI endeksinde yükseliş 2018 yılı Şubat ayından bu yana olan en yüksek değere ulaştı. Borsa İstanbul özelinde dünyadaki borsalara kıyasla endeks, Mayıs ayında tekrar 100 bin puanın üzerine çıktı ve yılbaşındaki seviyesini aşmış oldu. BİST 100 endeksi son 11 yılın en güçlü ve en yüksek değer kazancını ortaya koydu. Sadece birkaç tanesini paylaştığım bu göstergeler Türkiye'nin pandemi döneminde ortaya koyduğu performansın, sıkıntılara rağmen, devletimizin devreye aldığı tüm adımların ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

"KRİZE YATIRIM YAPANLAR HÜSRANA UĞRAMAYA DEVAM EDECEK"



Bakan Albayrak açılış töreninde kriz yatırımcılarına net mesajlar vererek, "Spekülatif kur saldırıları ve yaptırım süreçlerinin üstesinden nasıl geldiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi döneminde de birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden geleceğiz. 2018 Ağustos'undan beri Türkiye'nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, yazıyorlar, çiziyorlar, ifade ediyorlar. Hep duyuyoruz. Böylesi bir krize maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar, pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek. Biz milletimizle hep kol kola omuz omuza yürüdük" dedi.