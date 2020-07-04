Uzmanlar uyardı: İkinci el araçlarda ekspertiz dolandırıcılığına dikkat!

GALERİCİ İLE EKSPERTİZ ANLAŞIYOR



İkince el galerici esnafı, evli ve 2 çocuk babası Kadir Keskin (40), bazı kötü niyetli esnafın kötü niyetli ekspertizlerle anlaşması sonucu böyle sorunlarla karşılaşıldığını kaydetti. Bir diğer ikinci el galerici evli ve 2 çocuk babası Şerif Dönmez ise, "Bir sürü merdiven altı ekspertiz var. İşini bilmeyen ekspertiz çok fazla. İşini yaptığını sanıyor ancak yapmıyor. Esnafın da anlaştığı firmalar olabiliyor. Müşteriyi yanıltıyorlar. Böyle bir sorunda sorumluluk ekspertizde olması lazım ama hiçbir sorumluluk almıyorlar" dedi.