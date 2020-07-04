Yunanlılar Türkleri mumla arıyor: 1 Türk, 7 Avrupalıya bedel!

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre Yunanistan, koronavirüs sonrası normalleşme kapsamında ve AB'nin kararları doğrultusunda 14 ülkeye kapılarını açtı. Ancak ABD, Rusya, İngiltere, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile birlikte Türkiye'den de turist kabul etmiyor. Türk turistin yokluğu ise Ege adalarında ekonomiye daha şimdiden diz çöktürdü. Rodos, İstanköy (Kos) gibi büyük havaalanları olan adalarda, charter seferleriyle Avrupa'dan az da olsa turist gelebileceği umudu var.

Buna karşı, Sömbeki (Simi), Leros, Patmos, Sakız (Hios), Sisam (Samos) gibi havaalanları küçük olan adalarda manzara tek kelimeyle hazin. Boş sahiller, boş marinalar, kapalı tavernalar, kapalı oteller, kapalı dükkânlar... Adalarda otelcinin, esnafın, turizmcinin tek umudu 15 Temmuz sonrası Türk turistlere olan "yasağın" kalkması. Hürriyet, adalarda nabız yokladı. Yerel yetkililer, turizmciler, esnafla konuştu. Herkes ağız birliği etmişcesine "Türk turistleri özledik. 1 Türk turist, 5-7 Alman turiste bedel" diyor...