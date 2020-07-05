Parasını kaçıran hainlik yapıyor

55 yıldır iş hayatının içinde olan Yüksel Mermer, ülkenin geçtiği zor dönemde parasını yurtdışında tutanlara sert tepki gösterdi. "Bu dönemde iş insanları olarak devletimize yardım etmeliyiz" diyen Mermer, şunları söyledi: "Devletin iyi olmazsa senin işadamı olarak iyi durumda olmanın bir kıymeti yok benim gözümde. Devlet yoksa millet olarak biz zaten yokuz. Bu kişiler yurtdışına götürdükleri paraların bir kısmını bile getirseler bugün durum çok farklı olur. Benim yurtdışında bir kuruşum varsa buradan kalkmak nasip olmasın. Maalesef burada kazandığı parayı götüren çok kişi var. Kusura bakmasınlar ama gerçekten hainlik yapıyorlar. Ben yanlış buluyorum, çok yazık... Batacaksan da kendi ülkende bat, çıkacaksan da kendi ülkende çık. Onlara paranızı geri getirin çağrısı yapıyorum. Herkes bu kişilerin kimler olduğunu biliyor. Bence hükümet de bu konuda baskı yapmalı." Sanayi, otomotiv, gıda, AVM, turizm sektörlerinde yatırımı olan Mermer'le Türk ekonomisinin yeni dönemini konuştuk...Hükümetin küresel salgınla verdiği mücadele ile dünyaya örnek olduğunu söyleyen Mermer, "Dünya bu başarıyı ayakta alkışlıyor. Düşünün yurtdışına birçok ülkeye yardım gönderdik. Bunu yapan başka ülke var mı?" dedi. Dev yatırımları eleştirenlerin bugün bunların ne kadar doğru adımlar olduğunu gördüğünü söyleyen Mermer, şöyle devam etti: "Ülkemizde terör bitmek üzere, terörle bu kadar başarılı bir şekilde mücadele eden başka hükümet olmadı. Ayrıca bu süreçte ülkemizde dev yatırımlar birer birer tamamlandı. Bu dev hastaneler yapılmasaydı, salgınla nasıl mücadele edecektik. Kanal İstanbul projesine karşı olanları da anlayamıyorum. Ülkemize para kazandıracak bir yatırıma neden karşı olunur ki?"Türk sanayicisi için düşen faizlerin cazip yatırım iklimi yarattığını söyleyen Mermer, "Bakın faizler nerelere kadar düştü. Bu seviyelere kadar düşeceği kimsenin aklına gelir miydi? Olacak şey değil! Tüm bakanlıklar canla başla çalışıyor" değerlendirmesini yaptı. Kendilerinin de virüsün etkisinin azalmasıyla yeni yatırım planları yaptığını söyleyen Mermer, şu bilgileri verdi: "Grubumuzun gündemindeki en önemli yatırım İstanbul Beşiktaş'ta yapmayı planladığımız otel. Projeye başlamak için Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan onay bekliyoruz. Onay çıkması halinde yatırımı üç yılda tamamlarız. Ayrıca aynı bölgede bulunan Balmumcu'daki 6.500 metrekarelik yerimizde otel yatırımı yapmak istiyorduk, vazgeçtik şimdi rezidans ve ofis yatırımı yapmak istiyoruz. Ayrıca grubumuza ait Haramidere'de bulunan 47.500 metrekare alanı da satışa çıkardık."Türkiye'nin ilk açılan AVM'lerinden biri olan İstanbul Bakırköy'de bulunan Carousel'in sahibi olan Mermer, "Bu kriz ilelebet sürmeyecek. Eski güzel günlerimize elbirliği ile döneceğiz" mesajı verdi. Vaktiyle Carousel'e günde 125 bin kişinin girdiği günler olduğunu hatırlatan Mermer, şöyle devam etti: "Bizim yatırımcılar olarak kira gelirlerimiz düştü, masraflarımız arttı. Elbette bu günler geçecek. Bu süreçte herkes üzerine düşeni yapmalı. Eskiden mülk sahipleri kraldı, şimdi kiracılar kral oldu. Mülk sahipleri olarak onları hoş tutmaya çalışıyoruz. Ortak alan giderlerini baştan beri almıyorduk. 2.5 ay ise hiç kira almadık. Şimdi yüzde 40 kira ile başladık. Aydan aya yüzde 50, 60 70 artarak devam edecek. Elbirliği ile bu süreci aşacağız." İki yıl önce 22 milyon euroluk yatırımla AVM'yi baştan ayağa yenilediklerini söyleyen Mermer, "Çarşıyı yıkıp yapsaydık daha ucuza gelirdi. Şimdi bizdeki sistem kimsede yok. Özellikle havalandırma sistemimizde çok iddialıyız."Grup olarak farklı sektörlerde yaklaşık 5 bin kişiyi istihdam ettiklerini söyleyen Yüksel Mermer, bu süreçte bir kişiyi bile işten çıkarmadıklarını söyledi. Devlete yardım etmek için kısa çalışma ödeneğine de başvurmadıklarını söyleyen Mermer, "Devlet bu süreçte ekonomiyi ayağa kaldırmak için büyük bir mücadele verdi. Bu gerçekten çok önemliydi. Biz 5-6 ay çarkı çevirebilecek durumda olduğumuz için kısa çalışma ödeneğine başvurmadık. Devletimizin o parayı ihtiyacı olana vermesini istedik. Bunu suiistimal etmemek lazım. Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Herkes üzerine düşeni yapmalı" diye konuştu.