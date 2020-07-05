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duyurdu! seferleri yeniden başladı

Son dakika haberi: () nedeni ile geçiçi olarak durdurduğu seferlerini artırıyor. Bu kapsamda 3.5 ay sonra uçuşları da faaliyete geçti.

AA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 09:58 Son Güncelleme: 5.7.2020 10:09 ABONE OL
THY duyurdu! Endonezya seferleri yeniden başladı

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya aldığı Endonezya seferlerini yeniden faaliyete geçirdi. Kovid-19 salgınından dolayı Endonezya'ya yönelik uçuşlarını 20 Mart'ta geçici süreyle askıya alan THY, 3,5 ay sonra haftada 2 uçuşla seferlerine tekrar başladı.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

Cakarta-İstanbul (TK 56) tarifeli seferini sabah yerel saatle 10:05'de gerçekleştiren THY, Bali uçuşlarının ise ne zaman başlayacağına ilişkin henüz açıklama yapmadı. Bu arada Endonezya kuralları gereği uçak yolcularının, uçuş tarihinden önceki son 3 günde hızlı Kovid-19 tanı testi veya son 7 günde PCR testi yaptırmış olma zorunluluğu bulunuyor.

THY, salgın nedeniyle Endonezya'dan çıkamayan Türk vatandaşlarının yurda dönmesi için 18 Haziran'da özel sefer düzenlemişti.

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THY duyurdu! Endonezya seferleri yeniden başladı
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