Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL destek kredisi nasıl çekilir, başvuru şartları nelerdir? Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu ve kredi başvuru sonucu sorgulama ekranı!

Ülkemizde salgın sürecinde bankalar vatandaşlara maddi destek amaçlı düşük faizli kredi paketleri sunmuştu. Ziraat bankası temel ihtiyaç ve destek kredisi başvurusu vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken bu imkandan faydalanmak isteyen kişiler konuya ilişkin detayları merak ediyor. Peki, 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu ve kredi başvuru sonucu sorgulama…
Salgının getirdiği ekonomik etkiler dar gelirli vatandaşları olumsuz yönde etkilerken, kamu bankaları tarafından sunulan kredi imkânı büyük talep görüyor. Söz konusu kredi desteğine başvurmak isteyen ya da başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, başvuru ve sonuç sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını araştırıyor…
İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamadan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredi kullanmak mümkün.
Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi kullanabilirsiniz.
Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.
Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebiliriniz.
Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? (10 Bin TL kredi ) Başvuru yapma ve sorgulama | Video
KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER NELERDİR?
Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;
10.000,-TL'ye kadar,
6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
Aylık Eşit Taksitli,
Kredi kullanabilecektir.