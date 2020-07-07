Son dakika | Çalışma hayatında 'taşeron' sistemi değişiyor! Milyonlarca işçi için yeni dönem

Kasım ayında ise, kamu kurum ve kuruluşlarında benzer süreç başlayacak. Buralarda kadroya geçmiş çalışanların da o işyerlerinde örgütlü olan sendikalara geçmesi ve buna göre mali ve sosyal haklarının revize edilmesi gerekecek. 2021 yılına girildiğinde ise, tüm taşeron çalışanlarının kendi kurumlarında çalışanlarla aynı ücret artışı ve sosyal hak düzenine sahip olması bekleniyor.