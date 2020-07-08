Son dakika: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Kredi faiz oranları hakkında son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Kamu bankalarının başlattığı kredi paketi sonrası rekor seviyede kredi kullanıldı ve ev - otomobil satışları yükseldi. Öte yandan yeni kredi kullanmak isteyen vatandaşlar da bankaların uyguladığı güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi kampanyaları takip ederek kendileri için en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar?

İşte Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası, Akbank, TEB, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64

İkinci el konut kredisi: 0.74

Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69

İkinci el araç faizi: 0.82