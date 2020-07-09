Son dakika haberi: PTT emekli bireysel kredi detayları belli oldu! PTT emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

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Son dakika haberi: emekli detayları belli oldu! PTT emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

emekli kredisi hakkında son dakika açıklaması geldi. 60 ay vadeli, 1250 TL'den 80.000 TL'ye kadar geniş bir miktar aralığı bulunan PTT emekli kredisi imkanı ve başvuru şartları ile ilgili detaylar belli oldu. Emekli seçeneği, PTT ATM, Mobil ya da internet şube aracılığı ile hizmete sunulacak ve . Peki PTT emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte bugün öğle Saatlerinde duyurulan PTT emekli kredi fırsatına ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 9.7.2020 08:03 Son Güncelleme: 9.7.2020 08:03 ABONE OL
PTT emekli kredisi ile ilgili son dakika haberi: PTT emekli bireysel kredi başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağını açıkladı!

Gelen son dakika haberine göre emekliler için müjdeli bir duyuru yayınladı. Emekli vatandaşlara özel PTT emekli kredisi uygun ödeme planı ve faiz oranı sunuluyor. Bu fırsatın duyulmasının ardından vatandaşlar PTT emekli kredisi başvuru şartlarını ve başvuru nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bu başlık altında 2020 PTT emekli kredi başvuru şartları hakkında detaylar yer almaktadır.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile şirket arasında yapılan iş birliği kapsamında sosyal yardım ödemeleri, posta dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle teslim edildi. Kovid-19 salgınının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bugüne kadar konutta 3,7 milyon adet ödeme konutta yapıldı. Toplamda 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal yardım ödemesi gerçekleştirildi. Vatandaşlar ayrıca 4 bine yakın PTT ATM'si ile birlikte toplam 19 bin 600'e yakın kamu ATM'sinden de ödemelerini kolaylıkla temin etti.

PTT emekli kredisi ile ilgili son dakika haberi: PTT emekli bireysel kredi başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağını açıkladı!

60 AY VADELİ KREDİ VERİLECEK

Kovid-19 salgını sürecinde 10 milyondan fazla vatandaşa hizmet veren PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında, 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla imkanı sunacak. SMS Kredi hizmeti kapsamında başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden alınmaya başlanacak

PTT emekli kredisi ile ilgili son dakika haberi: PTT emekli bireysel kredi başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağını açıkladı!

EMEKLİYE UYGUN FAİZLİ BİREYSEL KREDİ

PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla hizmeti de sunacak.

Emekli müşterilerin iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak. Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek.

PTT emekli kredisi ile ilgili son dakika haberi: PTT emekli bireysel kredi başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağını açıkladı!

SMS İLE KREDİ DÖNEMİ

Salgın döneminde başarılı çalışmalarıyla ülkeye hizmete devam eden PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini " SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı.

Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, şirket nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanıma sunuluyor.

"PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.

PTT emekli kredisi ile ilgili son dakika haberi: PTT emekli bireysel kredi başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağını açıkladı!
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Son dakika haberi: PTT emekli bireysel kredi detayları belli oldu! PTT emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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