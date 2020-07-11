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faizi nedir, ne işe yarar? Hesabı (KMH) hakkında merak edilenler

faizi, günün en çok araştırılan başlıkları arasında öne çıkıyor. KMH, yani Hesabı açmayı düşünen vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Kredili Mevduat Hesabı (KMH), her türlü kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılaşmaya yönelik olarak geliştirilmiştir, vadeli hesapta yeterli para olmaması durumunda bankanın belirlediği limit dahilinde para çekme olanağı sağlanır. Peki, KMH faizi nedir, hesaplaması nasıl yapılır? İşte, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) hakkındaki bilgiler...

Giriş Tarihi: 11.7.2020 16:11 ABONE OL
KMH faizi nedir, ne işe yarar? Kredili Mevduat Hesabı KMH hakkında merak edilenler

KMH hesabı, günün en çok araştırılan konuları arasında dikkat çekiyor. KMH hesabı, ihtiyaç kredisinden farklı olarak limiti önceden belirlenmiş ve hesabınıza tanımlanmış olan bir nakit paranın adıdır. Bundan yararlanan vatandaşlar, diledikleri zaman para çekme imkanına sahip olur.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KMH) NEDİR?

KMH kısaltması ile bilinen Kredili Mevduat Hesabı, basit olarak banka hesabı üzerinde tanımlı olan hazır kredidir.

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği'nde ise KMH'ın tanımı, "Kredili mevduat hesabı sözleşmesi: Kredi verenin önceden tüketiciyle açıkça kararlaştırarak belirli bir limit dahilinde tüketicinin mevduat hesabında var olan aktiften fazlasını kullanmasına izin verdiği sözleşme." şeklinde tanımlanır.

KMH FAİZİ NEDİR?

Kredili mevduat hesaplarında valörlü bakiye üzerinden faiz işletilir; yani hesaba yatırılan paranın valörü bir (1) işgünü sonrası olarak kabul edilir. Kredili mevduat hesabı kapsamında kullanılan krediye sadece kullanılan gün kadar faiz işletilir. Faiz tutarı günlük olarak hesaplanır ve ay sonunda kredili mevduat hesabının bağlı olduğu vadesiz hesaba tahakkuk eder.

KMH FAİZ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

KMH faiz hesaplaması hafta sonu ve resmi tatillerde dâhil günlük olarak yapılıyor. KMH'ın bağlı bulunduğu hesaba para girişi olduğunda ise otomatik olarak kullanılan KMH hesaptan düşüyor. KMH için hesaplanan faiz ise özel olarak bir tarih belirlenmedi ise bankaların çoğunluğunda her ayın son günü hesaba yansıyor. Ayrıca KMH hesaptan çekilen para aynı gün içerisinde ödenmesi durumunda 1 günlük faiz işletiliyor.

Cuma günü kredili mevduat hesabınızdan çektiğiniz tutarı aynı gün içerisinde yatırmanız durumunda, kullandığınız kredi tutarı için 3 günlük faiz işleyecektir. Çünkü faiz hesaplanırken kredili mevduat hesabınızdan kullandığınız paraya aynı gün faiz işlemeye başlarken, yatırdığınız para bir iş günü valörlü olarak yani bir iş günü sonra dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla, cuma günü çektiğiniz para için aynı gün faiz ödemeye başlayacaksınız ancak yatırdığınız para bir iş günü sonra yani pazartesi günü dikkate alınacağından 3 günlük faiz ödemek durumunda kalacaksınız.

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KMH faizi nedir, ne işe yarar? Kredili Mevduat Hesabı (KMH) hakkında merak edilenler
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