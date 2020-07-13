Bireysel kredide takip sayısı % 63 azaldı

Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı azaldı. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2020 yılı Ocak- Mayıs döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 gerileyerek 315 bin kişi oldu. Bu seyirde, salgının ve salgının kontrol altında tutulmasına yönelik alınan önlemlerin olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ekonomik aktiviteyi destekleyici uygulamaların ve takip sürelerinin uzatılmasının rolü olduğu tahmin ediliyor. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı yılın ilk 5 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52 oranında azalarak 186 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 63 oranında azalarak 182 bin kişi oldu.