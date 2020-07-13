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bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli 2020 kurban bayramı ikramiyeleri yatma tarihi…

Türkiye’de milyonlarca , Kurban Bayramı öncesinde verilecek olan biner liralık bayram ikramiyesi için geri sayıma başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz’a geliyor. Peki, ne zaman yatacak? Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan açıklama geldi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.7.2020 09:47 ABONE OL
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli 2020 kurban bayramı ikramiyeleri yatma tarihi…

Türkiye'de 12 milyonun üzerinde , Kurban Bayramı öncesinde verilecek olan, ile ilgili araştırma yapıyor. Daha önceden beri tarihleri merak edilen ikramiyelerle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklaması gelmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, ikramiyelerle ilgili yaptığı açıklamayla birlikte 'Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?' sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli 2020 kurban bayramı ikramiyeleri yatma tarihi…

Ayrıca, Bakan Selçuk Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.

Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli 2020 kurban bayramı ikramiyeleri yatma tarihi…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020

Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020

bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli 2020 kurban bayramı ikramiyeleri yatma tarihi…

SSK, Bağ-Kur ve sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli 2020 kurban bayramı ikramiyeleri yatma tarihi…
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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli 2020 kurban bayramı ikramiyeleri yatma tarihi…
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