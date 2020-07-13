Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli 2020 kurban bayramı ikramiyeleri yatma tarihi…

Türkiye'de 12 milyonun üzerinde emekli, Kurban Bayramı öncesinde verilecek olan, emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili araştırma yapıyor. Daha önceden beri tarihleri merak edilen ikramiyelerle ilgili geçtiğimiz günlerde son dakika açıklaması gelmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, ikramiyelerle ilgili yaptığı açıklamayla birlikte 'Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?' sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.