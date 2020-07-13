Son dakika: Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye duyurusu! 2020 3. ilave tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Tediye ödemeleri için tarih belirlendi. İkramiye için geri sayım Temmuz ayında sona eriyor. İlk taksit ocak ayı sonunda, ikinci taksit ise 22 mayıs tarihinde ödenmişti. Üçüncü taksit için ise son dakika haberi geldi. Hesaplara yatacak olan tediye ödemeleri hakkında detaylar bu başlık altında yer almaktadır. Peki, 2020 yılı için, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerinin 3. tediye ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar....

2020 TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Resmi Gazetete'nin 11 Temmuz 2020 tarihli kararına göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu.