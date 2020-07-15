42.8 milyarla devraldı 61.2 milyar TL’ye çıkardı

15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Bu hain kalkışmanın ardından vatandaşlar ülkesini canı ve kanıyla savunurken eş zamanlı ülkede yaratılmak istenen ekonomik tahribata karşı devlet kurumları da harekete geçti. Bu kurumlar arasında en büyük yükü Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) üstlendi. FETÖ darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında sahipleri ya da yöneticileri gözaltına alınıp tutuklanan 796 şirkette kayyumların yetkileri TMSF'ye devredildi. Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında Türkiye'nin 38 ilinden toplam 796 şirkete kayyum atanan TMSF, bu şirketlerle ağırlıklı mobilya, altın ve tekstil olmak üzere 40 farklı sektörde faaliyet göstermeye başladı. TMSF, halihazırda kayyum olarak görev yaptığı 796 şirketten 117 şirkete ise denetim kayyumu olarak atandı. Görevi devraldığı günden bugüne başarılı bir yönetim süreci sürdüren TMSF, şirketleri de büyütmeyi başardı. Öyle ki TMSF'nin kayyumluğunda yönetilen 796 şirketin kuruma devir tarihleri itibarıyla aktif büyüklükleri 42.8 milyar TL iken, bu rakam 31 Mart 2020 itibariyle yüzde 43 büyüyerek 61.2 milyar TL'ye ulaştı. Özkaynak toplamı ise yüzde 42 büyüyerek 18.2 milyar TL'den 26.07 milyar TL'ye çıktı.SABAH'a özel açıklamalarda bulunan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumluğundaki şirketlere milli servet gözüyle baktıklarını belirterek, "Bu şirketlerde herhangi bir irtifa kaybı olmasını istemiyoruz. Çok şükür ki, rakamlar bir irtifa kaybı olmadığını aksine her açıdan büyümenin gerçekleştiğini gösteriyor" dedi. TMSF kayyumluğunda yönetilen 796 şirketin cirosunun 31 Aralık 2018'de 30.09 milyar TL iken bu rakamın bir yıl sonra yüzde 11 artarak 33.54 milyar TL'ye yükseldiği bilgisini veren Gülal, şirketlerin kârının ise yüzde 86'lık artışla 1.36 milyar TL'den 2.53 milyar TL'ye ulaştığını aktardı. Gülal, "2019 yılında 796 milyon dolar ihracat gerçekleştiren bu şirketler, 2020 yılının ilk çeyreğinde ise pandemi sürecine rağmen 170 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sağladı. Hali hazırda yönetimimiz altındaki bu şirketlerde 40 bin 684 kişi istihdam ediliyor" ifadelerini kullandı.TMSF Başkanı Gülal, 796 şirket içinde yer alan 15 büyük grubun (258 şirket) kuruma devir tarihleri itibarıyla aktif büyüklüklerinin 33.4 milyar TL iken 31 Mart 2020 itibariyle bu rakamın yüzde 51 büyüyerek 50.5 milyar TL'ye ulaştığı bilgisini verdi. Gülal, "Öz kaynak toplamı ise yüzde 47 büyüyerek 16.3 milyar TL'den 24.03 milyar TL'ye yükseldi. 15 büyük grubun yer aldığı şirketlerde hali hazırda 31 bin 239 personel istihdam ediliyor" şeklinde konuştu.