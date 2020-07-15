Duraksama lüksümüz yok, yatırıma devam

Darbe girişimini öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak gerektiğini söyleyen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "17-25 Aralık ihanetinin ardından ihanet örgütü ve FETÖ'nün yerli-yabancı destekçilerinin ilk hedefi ekonomiydi" dedi. Amaçlarının, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye'nin yeniden işgaline zemin hazırlamak olduğunu söyleyen Yılmaz, "Fakat kamusuyla, özel sektörüyle, özverili iş insanlarıyla bu operasyon boşa çıkarıldı. Şimdi gelinen noktada bunu daha iyi anlıyoruz" dedi. Ekonomik savaşla Türkiye'ye diz çöktürülemeyeceğini anlayanların, bu kez FETÖ maşasını kullanarak kanlı bir oyunu sahneye koymayı denediklerinin aktaran Yılmaz, "Ekonomik savaşla bu milletin diz çökmeyeceğini anlayanlar, FETÖ'nün darbe girişimiyle başarıya ulaşacaklarını sandılar ama yanıldılar" açıklamasını yaptı.Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, "Ülke olarak 2023 hedeflerimize güçlü adımlarla ilerlerken, tarih boyunca bağımsızlığımıza kast edenler, yükselişimizi durdurmak ve hedeflerimizden uzaklaştırmak isteyenler kirli tuzaklarıyla her zaman karşımıza çıkmıştır" dedi. Üstün sözlerine şöyle devam etti: "15 Temmuz kalkışmasında da Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak o karanlık gecede nice destansı mücadelesine bir yenisini daha eklemiştir. Ülkemizin hakimiyetini gasp edeceğini düşünen, geleceğini karartmayı ve ekonomisini çökertmeyi hedefleyen bir avuç darbeci de almış olduğu, yıllar boyunca unutulmayacak dersle tarihin kirli sayfalarındaki yerini almıştır. FETÖ'cü hainlere gereken ders verilmiş, bir daha böyle hain kalkışmalara kimsenin cesaret edememesi için gereken fedakarlık yapılmıştır."Demokratik kurumların kök saldığı, işlediği ülkelerde her türlü darbeyi ve darbe girişimini lanetlediğini belirten İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, şunları söyledi: "Darbe girişimi kaynaklı olarak sektörümüzün planlarında ve hedeflerinde hiçbir değişiklik yapmadık. 2016'yı 2015'in üzerinde bir ihracatla kapattık. Pandemi nedeniyle 3 aylık gerileme sürecinin ardından çarklar dönmeye başladı. 2020'nin ilk yarısında dünyaya 573 milyon dolarlık koruyucu giysi ve maske ihracatı gerçekleştirdik tabiri caizse 'dünyayı koruduk'. Salgın sürecinde küresel arenada kazandığımız prestijin sağladığı moralle dayanışmamıza çok daha güçlendireceğimize inanıyorum."Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da bir yandan ihanetlerin en büyüğüne, diğer taraftan da milletin unutulmayacak bir demokrasi direnişine sahne olduğunu belirten TGSD Başkanı Hadi Karasu, "Ülkemizin yaşadığı o kâbustan herkesin kendi payına gereken dersi çıkardığını tahmin ediyorum. Daha fazla üretmek, daha fazla istihdam yaratmak, ülkemize daha fazla döviz kazandırmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. İstihdamda rekor üstüne rekorlar kırdık. Şubat 2020'de 592 bin istihdama ulaştık. Sektörümüz haziranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 ihracat arttı.Siparişlerin yeniden başlaması ve yeni dönemin dinamikleri geleceğe dair umutlarımızı arttırıyor.Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da özgürlüğüne el uzatılmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğinin göstergesi olduğunu söyledi. 15 Temmuz'un milletin çok büyük emeklerle kazandığı demokrasiye şartlar ne olursa olsun sahip çıkacağının en somut kanıtı olarak tarihimize geçtiğinin altını çizen Özdemir, şöyle devam etti: "Limak Grubu olarak, hem yurtiçi hem yurtdışı yatırımlarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Güçlü Türkiye vizyonuna gönülden bağlı bir şirket olarak bizler üzerimize düşen görevi yerine getirmeye, bu başarı hikayesinin devam etmesi ve Türkiye ekonomisini dünyada hak ettiği seviyelere getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Özen Kuzu, 4 yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine kara bir leke olarak kaydedilen 15 Temmuz darbe girişimini ilk günkü kadar büyük bir öfkeyle kınadıklarını söyledi. Ekonominin tüm oyunlara karşı büyümeye ve gelişmeye devam ettiğinin altını çizen Kuzu, "Demokratik ve laik düzene yapılan bu saldırıda; vatanına, milletine ve yaşadığı topraklara ihanet edenler ise cezalarını buldular. Kuzu Grup olarak darbe girişiminin yaşandığı gün tavrımızı açıkça ortaya koyarak devletimiz ve milletimizin yanında olduk. Bugün ve bugünden sonra da ülkemizin geleceğine güvenimizin tam olduğunu, yatırımlarımıza ve projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi, ülkemiz için tüm özverimiz ile çalışmayı sürdüreceğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.