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E-posta güvenliğine yerli ve sigortalı çözüm

Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
E-posta güvenliğine yerli ve sigortalı çözüm
PANDEMİ süreci ile birlikte e-posta kullanım oranı üç kata yakın oranda artış gösterdi. Hal böyle olunca posta trafiği ve buradaki bilgilerin güvenliği ve yerli sunucularda bulunması da önem kazandı. E-postaların şirketlerin aynı zamanda kurumsal hafızası olduğunu belirten Uzman Posta Genel Müdürü Gökalp Çakıcı, bu soruna yönelik özel bir uygulama geliştirdiklerini belirtti. E-posta hesabınıza ait son 30 günlük yazışma geçmişi ve tüm mesaj içeriklerinin e-posta sigortası sayesinde hiçbir zaman kaybolmadığını belirten Çakıcı, sistemin faydalarını şu sözlerle anlattı: "Çöp kutunuzu boşaltmış olsanız bile tüm içeriğiniz sigorta kapsamında geri getirilebiliyoruz. Ayrıca sigortalı hesap işlemleri yalnızca yönetici erişimine açık. Bu sayede veri gizliliğiniz de korunuyor."
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E-posta güvenliğine yerli ve sigortalı çözüm
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